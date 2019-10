Google Pixelbook Go, specifiche complete

Luca Colantuoni,

I nuovi Pixel 4 non saranno gli unici protagonisti dell’evento del 15 ottobre. Google presenterà infatti altri prodotti, tra cui il Pixelbook Go. Il sito 9to5Google ha pubblicato le specifiche complete e alcune immagini di un prototipo.

La cover del Chromebook ha una finitura opaca simile a quella dei Pixel 3. La parte inferiore ha invece una trama insolita che somiglia ad una tavola per il bucato. Lungo il lato sinistro ci sono la porta USB Type-C, usata per la ricarica, e il jack audio da 3,5 millimetri, mentre sul lato destro c’è una seconda porta USB Type-C. Lo schermo da 13,3 pollici ha una risoluzione full HD, ma Google offrirà anche una versione con risoluzione 4K (Molecular Display). Nella cornice superiore ci sono la webcam da 2 megapixel e due microfoni che rilevano i comandi vocali di Google Assistant.

Ai lati della tastiera sono stati posizionati gli altoparlanti stereo. Il Pixelbook Go testato dal sito 9to5Google integra il processore Intel Core m3, 8 GB di RAM e 64 GB di storage. Gli utenti potranno scegliere anche configurazioni con processori Intel Core i5 e i7, 16 GB di RAM e 128/256 GB di storage. La connettività sarà garantita dai tradizionali moduli WiFi 802.11ac e Bluetooth 5.0.

Non c’è il lettore di impronte digitali e non è previsto il supporto per la Pixelbook Pen. Il Pixelbook Go dovrebbe essere disponibile nelle colorazioni Not Pink e Juast Black. Il sistema operativo è ovviamente Chrome OS. Oltre ai Pixel 4 e al Chromebook, Google potrebbe annunciare lo smart speaker Nest Mini di seconda generazione, il router Nest WiFi di seconda generazione e gli auricolari wireless Pixel Buds 2.