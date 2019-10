Maker Faire Rome 2019, come partecipare

Filippo Vendrame,

Maker Faire Rome arriva alla settima edizione e si terrà tra il 18 ed il 20 ottobre a Roma. L’appuntamento 2019 dell’evento europeo più importante dedicato all’innovazione tecnologica si svolgerà alla Fiera di Roma. Organizzato dalla Camera di Commercio di Roma, attraverso la sua Azienda speciale Innova Camera, Maker Faire Rome 2019 trasformerà per alcuni giorni Roma nella capitale dell’innovazione.

Tra i temi principali di Maker Faire Rome 2019 si menzionano robotica e intelligenza artificiale, economia circolare, IoT – Internet delle cose, manifattura digitale, foodtech, agritech, urbantech, mobilità smart, tecnologie per lo sport e la salute, edilizia sostenibile, realtà virtuale e realtà aumentata, spazio, artech, edtech e la novità Ask me Everything (matchmaking).

La fiera offre spazio a progetti creativi, innovativi, divertenti, interattivi, che mostrano il processo con cui si realizza qualcosa e che arricchiscano la manifestazione trasmettendo passione e ingegno ai visitatori. Chiunque può partecipare come espositore: dalla singola persona sino al centro di ricerca universitario.

Nel corso degli ultimi mesi, Maker Faire Rome 2019 ha aperto diverse Call destinate a specifici soggetti o gruppi per valutare i loro progetti ed eventualmente per farli partecipare alla fiera. Adesso, tutte le call sono concluse e non rimane, quindi, che partecipare come pubblico alla 3 giorni sull’innovazione. Per farlo basterà acquistare un biglietto.

Maker Faire Rome 2019

Acquistare un biglietto per partecipare a Maker Faire Rome 2019 è davvero molto semplice.

Maker Faire Rome 2019 apre al pubblico venerdì 18 ottobre alle ore 14.00. Puoi acquistare i biglietti online per saltare la fila, oppure, direttamente alle biglietterie della Fiera di Roma durante gli orari di apertura nei giorni di manifestazione: Venerdì 18 ottobre h. 14.00 / 19.00, l’ingresso è consentito fino alle ore 18.00

Sabato 19 e domenica 20 ottobre h.10.00 / 19.00, l’ingresso è consentito fino alle ore 18.00 Nelle biglietterie presso la Fiera di Roma è possibile acquistare solo i biglietti per il giorno stesso dell’acquisto ( es. non è possibile acquistare il sabato il biglietto per la domenica). Sui biglietti acquistati online e in prevendita viene applicata una commissione dal circuito di vendita. Il biglietto acquistato on line deve essere presentato agli ingressi della manifestazione. Con il biglietto acquistato on line salti la fila alla cassa passando direttamente ai tornelli. Il biglietto è valido per una sola entrata giornaliera: una volta entrati non sarà possibile uscire e rientrare con lo stesso tagliando. I biglietti “open day” possono essere utilizzati per un ingresso a scelta tra il venerdì (h. 14.00 / 19.00) il sabato o la domenica (h. 10.00 / 19.00).