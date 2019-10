Xiaomi Mi 9T Pro, qualità foto come il Pixel 3

Luca Colantuoni,

Gli esperti di DxOmark hanno pubblicato il test fotografico del Redmi K20 Pro, scoprendo che la qualità degli scatti è paragonabile a quella del Google Pixel 3, nonostante un prezzo decisamente inferiore. Leggendo le impostazioni di Android e i dati EXIF si è avuta l’ennesima conferma che lo smartphone è identico allo Xiaomi Mi 9T Pro, quindi i risultati possono essere associati senza dubbio al modello venduto in Italia.

Il Mi 9T Pro ha tre fotocamere posteriori con sensori da 48, 13 e 8 megapixel, abbinati ad obiettivi standard (f/1.75), grandangolare (f/2.4) e tele (f/2.4) con zoom ottico 2x. Il sensore principale sfrutta il Pixel Binning per ottenere scatti da 16 megapixel più nitidi in condizioni di scarsa illuminazione. Altre caratteristiche sono l’autofocus laser, il flash dual LED e la registrazione video fino a risoluzione 2160p/60fps. Lo smartphone integra una fotocamera frontale pop-up da 20 megapixel, ma non è stata sottoposta a test.

Il punteggio complessivo è 102, lo stesso del Google Pixel 3. Ciò colloca lo smartphone fuori dalla top 10 attuale (16esimo posto per l’esattezza), ma si tratta di un risultato interessante considerando il prezzo (449,90 euro). Il punteggio di 108 ottenuto nel test Photo (quello del Pixel 3 è 103) è merito della buona esposizione, della fedeltà cromatica e della velocità dell’autofocus laser. Valori elevati anche per scatti con effetto bokeh, modalità notturna e con grandangolo.

I principali difetti sono stati riscontrati nel range dinamico e nel bilanciamento del bianco. Nel test Video (punteggio 89) sono stati rilevati una buon rendering dei colori e bassi livelli di rumore, ma un range dinamico limitato e una stabilizzazione non molto efficiente. Gli esperti di DxOMark considerano tuttavia il Mi 9T Pro un’ottima scelta per i fotografi mobile che cercano un camera phone economico.