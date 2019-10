Fortnite, trapelato il trailer del Capitolo 2

Matteo Tontini,

È un momento ricco di sorprese per Fortnite, celebre sparatutto online che vanta una community di milioni di giocatori in tutto il mondo.

Se nelle scorse ore i fan hanno tremato per un distruttivo buco nero che ha completamente risucchiato l’intera mappa di gioco, temendo che Epic Games avesse deciso di staccare la spina al titolo, ora possono tirare un sospiro di sollievo davanti a quello che sembra il trailer – trapelato involontariamente – della Stagione 1 del Capitolo 2. È possibile dargli un’occhiata di seguito.

Il trailer sembrerebbe confermare le voci secondo cui il gioco otterrà una mappa completamente nuova per il prossimo capitolo. Il video mostra infatti una serie di location, tra cui un fiume, una centrale elettrica, una spiaggia e un laghetto in cui dedicarsi alla pesca, del tutto innovative. Come se non bastasse, nella nuova stagione sembra proprio che gli utenti saranno in grado di svolgere una serie di interessanti attività, come pescare, guidare una barca, nuotare e persino saltare su un pogo stick.

La clip dice che ci saranno nuovi modi per salire di livello e suggerisce come ciò possa effettivamente tradursi in Fortnite. Nel trailer i giocatori ottengono medaglie per gli headshot, aprendo una cassa del tesoro o anche solo abbattendo un albero. E, naturalmente, la clip mostra molte nuove skin, tra cui una grande creatura fatta di sostanza appiccicosa davvero accattivante. Il titolo, peraltro, sembra essere stato rivisto dal punto di vista estetico e appare ancora più più simile a un cartone animato.

Non si sa quando sarà disponibile la Stagione 1 del Capitolo 2 di Fortnite, ma con il leak di questo trailer è probabile che i giocatori non dovranno aspettare molto.