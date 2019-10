Google Nest Mini, trapelati dettagli e immagini

Matteo Tontini,

Siamo a poche ore dall’inizio dell’evento di Google, ma ciò non significa che i leak cessino. Roland Quandt di WinFuture, che ha alle spalle un lungo curriculum di hot news trapelate, ha appena condiviso un paio di immagini dell’ufficiale Nest Mini (ovvero il Google Home Mini re-brandizzato).

L’aspetto più notevole del leak è che sembra che Nest Mini non sia dotato di un jack cuffie da 3,5 mm. Quando le informazioni sul dispositivo iniziarono a circolare, più di qualcuno suggeriva che il colosso della ricerca avrebbe aggiunto una porta ausiliaria per speaker esterni. A ogni modo, pare che Google abbia deciso di non seguire questa strada. Per il resto, le immagini trapelate confermano quasi tutto ciò che è emerso finora sul dispositivo. Impossibile non notare il nuovo foro sul retro per il montaggio su parete; Quandt afferma comunque che il device presenta le stesse dimensioni dell’attuale Home Mini.

La fonte aggiunge che la società metterà sul mercato Nest Mini in quattro colorazioni: Coral, Sky Blue, Antracite e Rock Candy. Secondo quanto riportato da 9to5Google, le ultime due sarebbero i nomi in codice per Chalk e Charcoal, due varianti in cui è possibile acquistare Home Mini al momento. In sostanza, sembra che la società non abbia più intenzione di produrre dispositivi di colore “Aqua”, che ha iniziato a mettere in commercio a metà del ciclo di vita della versione attuale.

L’evento di oggi pomeriggio sarà principalmente dedicato a Pixel 4, nuovo smartphone di punta dell’azienda, di cui tuttavia sono già emerse in rete quasi tutte le informazioni. Sarà interessante scoprire se la società di Mountain View avrà in serbo qualche altra sorpresa per i consumatori.