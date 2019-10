Google, Nest Mini ufficiale: specifiche e prezzo

Matteo Tontini,

In occasione dell’evento Made by Google, la società ha annunciato ufficialmente Nest Mini, il nuovo speaker re-brandizzato che va a rimpiazzare il modello precedente (Home Mini).

I primi dettagli sono emersi nella giornata odierna (così come alcuni scatti), ma nulla si sapeva della data d’uscita ufficiale: ebbene, Google ha rivelato che Nest Mini sarà disponibile a partire dal 22 ottobre in 23 Paesi, ma potrà essere prenotato già da oggi. Il colosso di Mountain View ha realizzato lo speaker con materiali riciclati al 100%: tra le caratteristiche più evidenti si annovera il foro sul retro che consente ai consumatori di fissarlo al muro, per il resto non dovrebbe differire molto dalla versione precedente sul piano estetico.

Sarebbe però un errore pensare che le novità siano finite qui: Nest Mini è infatti dotato di altoparlanti migliorati e un terzo microfono. Peraltro, il colosso californiano ha affermato che è stato migliorato anche l’apprendimento automatico di Assistente Google, al fine di renderlo più efficiente e preciso. E ancora, nel caso in cui l’utente stesse ascoltando musica, podcast o altri tipi di contenuti multimediali sul dispositivo, le luci a LED si accenderanno quando la sua mano si avvicinerà allo speaker, indicando dove è possibile toccare per regolare il volume. Inoltre, funzionalità molto interessante, è stata migliorata la capacità del device di ascoltare l’utente in ambienti chiassosi. Poi, Nest Mini regolerà dinamicamente il volume dell’Assistente, le notizie e i podcast in base a qualsiasi rumore di fondo potrebbe verificarsi in quel momento. Per esempio, nel caso in cui la lavastoviglie fosse in funzione e verranno chieste notizie sulle condizioni meteorologiche, si potrà sentire la risposta dell’Assistente a un volume più alto.

Quattro le colorazioni disponibili: nero, grigio chiaro, corallo e azzurro. Nest Mini sarà distribuito in Italia al prezzo di 59 euro.