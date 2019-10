Nuovi Surface, sino a 600€ di sconto con un usato

Filippo Vendrame,

Ghiotta iniziativa promozionale di Microsoft per tutti coloro che intendono acquistare i nuovi Surface Pro 7, Surface Laptop 3 e Surface Pro X. Per consentire agli utenti di potenziare la propria produttività e la creatività dotandosi del dispositivo più in linea con le proprie esigenze, il Microsoft Store ha lanciato una promozione esclusiva: tutti coloro che preordineranno i nuovi device entro il 22 Ottobre incluso, potranno ricevere fino a 600 euro di sconto permutando un vecchio dispositivo di qualsiasi marca.

Inoltre, per confermare il proprio impegno verso il mondo education, lo store di Microsoft rinnova lo sconto del 10% per studenti, insegnanti e famiglie, già attivo su Surface Pro X e Surface Laptop 3 e disponibile nei prossimi giorni per Surface Pro 7. Grazie alla nuova offerta, Surface Pro 7 sarà in vendita a partire da 827 euro invece di 919 euro, mentre Surface Pro X e Surface Laptop 3 saranno disponibili a partire da 1.052 euro invece di 1.169 euro.

Si ricorda che i nuovi Surface Pro 7 differiscono essenzialmente per la presenza dei più performanti processori Intel di decima generazione che offrono prestazioni decisamente superiori a tutto vantaggio dell’esperienza d’uso.

La novità principali dei nuovi Surface Laptop 3 è la presenza del modello con display da 15 pollici dotato dei processori AMD espressamente realizzati per questi dispositivi.

Infine, il Surface Pro X è un inedito 2-in-1 basato su piattaforma ARM. Un prodotto dotato comunque di altissime prestazioni e sopratutto caratterizzato da una lunga autonomia. Tutti prodotti adatti sia per l’intrattenimento che per la produttività.

Maggiori dettagli sulle specifiche dei computer e sui contenuti della promozione direttamente all’interno del Microsoft Store italiano.