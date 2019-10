Surface Pro X: prezzi e disponibilità in Italia

Filippo Vendrame,

Il Surface Pro X è sicuramente uno dei prodotti più interessanti che Microsoft ha presentato nella giornata di ieri. Trattasi di un 2-in-1 caratterizzato dalla presenza di un processore custom su base ARM, chiamato Surface SQ1 e realizzato in collaborazione con Qualcomm. La casa di Redmond ha esaltato molto questo SoC affermando che sarà in grado di garantire un’eccellente esperienza d’uso.

Altra particolarità, la Surface Slim Pen, uno speciale pennino che si ricarica inserendolo in un comparto speciale ricavato all’interno della Type Cover. La buona notizia è che il Surface Pro X arriverà subito in Italia. Questo significa che è già disponibile ai preordini all’interno del Microsoft Store italiano. La disponibilità commerciale è fissata per il 19 novembre, la stessa data del mercato americano. Una buona notizia visto che in passato la commercializzazione in Italia avveniva sempre con molto ritardo.

Ecco quindi tutte le varianti disponibili del Surface Pro X ed il loro costo in Italia.

Surface Pro X: prezzi italiani

Surface Pro X con 8 GB di RAM e 128 GB di SSD a 1169 euro

Surface Pro X con 8 GB di RAM e 256 GB di SSD a 1499 euro

Surface Pro X con 16 GB di RAM e 256 GB di SSD a 1699 euro

Surface Pro X con 16 GB di RAM e 512 GB di SSD a 1999 euro



La Type Cover e la Surface Slim Pen sono incluse nel prezzo.