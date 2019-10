WhatsApp: Dark Mode sempre più vicina, le novità

Candido Romano,

Ultimamente non si fa altro che parlare della Dark Mode di WhatsApp, il tema scuro che gli utenti stanno aspettando ormai da molto tempo. Ultimamente è uscita una nuova beta per Android, in particolare si tratta della numero 2.19.294: il solito ben informato WABetainfo l’ha esplorata, facendo emergere ulteriori dettagli sullo sviluppo.

Ricordando che la Dark Mode non è ancora disponibile su WhatsApp, la fonte ribadisce che gli sviluppatori dell’app di messaggistica istantanea stanno lavorando duro per assicurare la migliore esperienza d’uso e assolutamente senza bug a tutti gli utenti, prima del rilascio pubblico. Attualmente nessuno sa esattamente quando sarà disponibile, ma visto lo stato dei lavori sembra essere sempre più vicina per il rilascio.

Guardando le schermate rilasciate, il colore della Dark Mode non è effettivamente un nero profondo, ma un blu notte. La modalità sarà disponibile come opzione di default di sistema, proprio come accade per Instagram, ma per ora non si hanno informazioni certe sui sistemi operativi che saranno supportati, anche se Android 10 è praticamente sicuro.

In questa versione della beta gli sviluppatori hanno migliorato il layout degli adesivi e dello sfondo delle emoji, resi ora scuri. Come si può vedere quindi WhatsApp sta implementando tanti miglioramenti al cosiddetto “Dark Theme” nelle ultime beta disponibili. Significa che in fase di sviluppo sta dando priorità a questa modalità e questo fa ben sperare in un rilascio in tempi più brevi.

Non resta che attendere ulteriori sviluppi e magari un annuncio ufficiale del rilascio pubblico il prima possibile. tra le novità in arrivo si ricorda anche quella riguardo i messaggi che si autodistruggono. WhatsApp sta lavorando per aumentare gli intervalli di tempo che decorrono per la cancellazione automatica del messaggio.