Waze, in Italia la funzione “Costo Pedaggio”

Filippo Vendrame,

Waze in Italia si arricchisce di una novità molto interessante. Arriva, infatti, la funzione “Costo Pedaggio” che consente di visualizzare e confrontare i costi del pedaggio per le strade a pagamento. Sicuramente una novità molto utile per tutti coloro che devono programmare spesso lunghi viaggi in auto. La novità sarà resa disponibile progressivamente a tutti coloro che utilizzano l’app Waze. L’obiettivo è quello di fornire uno strumento agli automobilisti in grado di migliorare la pianificazione del viaggio grazie alla possibilità di conoscere in anticipo il costo del pedaggio.

Inoltre, la funzione “Costo Pedaggio” consentirà di confrontare i costi in base ai diversi itinerari e valutare, pure, l’orario di partenza migliore così da permettere agli utenti di scegliere l’opzione migliore. Lo sviluppo della funzione “Costo Pedaggio” di Waze a livello locale è stato possibile grazie al continuo lavoro della grande community che circonda quest’applicazione che racchiude oltre 30.000 Map Editor attivi ogni mese.

Queste persone hanno contribuito a raccogliere e inserire le informazioni sui costi dei pedaggi sottolineando così, ancora una volta, come Waze si alimenti e viva grazie al forte contributo di queste figure e all’operato della Community.

Oggi, Waze, la social navigation app gratuita, può contare su di una Community di oltre 130 milioni di utenti in tutto il mondo.

Moriah Royz, Waze Product Manager, commenta così questa novità:

Siamo entusiasti di introdurre in Italia la feature “Costo Pedaggio”. Grazie all’impegno fenomenale della nostra Community di volontari siamo stati in grado di rendere realtà una delle funzionalità più richieste. Fino ad ora Waze ha cercato di ridurre il tempo speso nel traffico ed ora stiamo anche aiutando i nostri utenti a risparmiare più denaro possibile offrendo loro la miglior scelta in assoluto tra gli itinerari basata sia sulla preferenza dell’orario ottimale per partire sia su eventuali costi di pedaggio lungo la strada. Non vediamo l’ora di continuare a lavorare con la nostra comunità per rendere questa funzione disponibile in tutti i mercati.