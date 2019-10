AOC: nuovo monitor da competizione AG273QX

Filippo Vendrame,

AOC ha annunciato il suo nuovo monitor per il gaming AG273QX. Trattasi del suo più recente display da competizione della sua linea AGON di terza generazione caratterizzato da una diagonale da ben 27 pollici. Trattandosi di un prodotto per i giocatori, dispone di alcune funzionalità che piaceranno sicuramente a questa categoria di utenti.

Più nello specifico, AG273QX si caratterizza per un refresh rate da 165 Hz e tempo di risposta (MPRT) di 1 ms per animazioni sempre fluide. Inoltre, la scheda tecnica prosegue con un pannello VA da 27 pollici in risoluzione QHD (1440p) per dettagli più nitidi e ricchi di contrasti. Presenti pure AOC Wide Colour Gamut e certificazione VESA DisplayHDR 400 per colori vividi e naturali (luminosità di picco di 400 nits).

Il monitor AOC AG273QX dispone del supporto AMD FreeSync 2 HDR che garantisce immagini realistiche senza aumentare l’input lag o interruzioni.

Grazie alla frequenza di aggiornamento di 165 Hz, questo monitor per il gaming permette di disegnare un frame ogni 6 millisecondi circa. Il pannello del monitor ha un rapporto di contrasto statico 3000:1, con neri profondi.

AG273QX è adatto per i giocatori che preferiscono display regolari e piatti. I giocatori che preferiscono un display curvo possono scegliere i modelli AG273QCX o AG273QCG.

L’AG273QX è dotato di una maniglia per il trasporto per consentire alle persone di poterlo spostare facilmente a feste o tornei.

Questo monitor offre ai giocatori anche alcune caratteristiche avanzate. Per esempio, il DialPoint, l’indicatore di mira di AOC, che posiziona un mirino nel centro dello schermo. Shadow Control di AOC può essere regolato nel menu OSD per schiarire le aree troppo scure o scurire le aree eccessivamente chiare e il Game Color di AOC consente di aumentare o diminuire la saturazione del colore e i livelli di grigio.

Questo monitor offre, infine, tre modalità di gioco pre-configurate (FPS, Racing, RTS) e tre personalizzabili dall’utente.

Disponibile da Novembre 2019 al prezzo di 509 euro.