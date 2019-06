AOC lancia il nuovo display 4K U2790PQU

Antonino Caffo,

AOC ha annunciato il lancio di un nuovo monitor parte della Serie 90. Si tratta di un prodotto pensato appositamente per i professionisti. Il nuovo U2790PQU da 27” integra una risoluzione 4K e densità di pixel di 163 ppi, per immagini nitide. Il pannello IPS e la profondità di 10-bit producono 1.07 miliardi di colori, permettendo transizioni impercettibili. La finitura grigia del monitor e il suo design senza cornice su tre lati lo fanno spiccare e questo, unito alle specifiche tecniche, pongono il modello tra le vette del mercato.

La risoluzione Ultra HD sta prendendo il posto degli attuali monitor 1080p ed è per questo che AOC vira decisamente in questa direzione. La nitidezza e i dettagli assicurati dalla risoluzione 4K, con al profondità da 10-bit del pannello IPS, sono una combinazione di qualità per il tipo di lavoro svolto da vari professionisti nei loro campi.

Tutti i monitor della Serie 90 di AOC presentano una finitura argento/canna di fucile, differenziandosi subito dai classici display neri o grigi, e l’U2790PQU continua su questa strada. Il pannello da 27” (68.6 cm), combinato con il design quasi completamente borderless, assicura una grande quantità di spazio sullo schermo, offrendo comunque una sensazione di compattezza e occupando poco spazio sulle scrivanie. Consente inoltre di organizzare delle ottimali postazioni multi-monitor che sono generalmente presentate come risorsa per la produttività nei moderni spazi di lavoro.

A bordo troviamo una porta HDMI 2.0, una HDMI 1.4 e una DisplayPort 1.2, oltre alla flessibilità dell’hub USB 3.0 a due porte. Per la riproduzione audio, abbiamo due altoparlanti integrati da 2W e l’uscita cuffie. Il U2790PQU sarà disponibile da luglio 2019 al prezzo di vendita suggerito di 349 euro.