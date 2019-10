Photoshop per iPad: lancio nel 2020

Marco Grigis,

Adobe potrebbe rilasciare Photoshop per iPad nel 2020, seppur con qualche feature in meno rispetto a quanto inizialmente preventivato. È quanto suggerisce John Gruber di Daring Fireball, nell’apprendere i piani dell’azienda da alcune fonti rimaste anonime. Il progetto è quello di portare sul tablet Apple una versione del software il più possibile vicina a quella desktop, così come confermato dalla stessa Adobe qualche mese fa.

Così come già accennato, Adobe ha annunciato diversi mesi fa una versione full-feature di Photoshop per iPad, affinché i professionisti possano approfittare delle medesime funzionalità desktop anche in mobilità e, fatto non da poco, con la perfetta integrazione di Apple Pencil. Inizialmente pare che il software dovesse essere rilasciato in autunno ma, a quanto pare, vi sarà uno spostamento al 2020. E alcuni tool non saranno disponibili, forse per problemi di compatibilità.

Tuttavia, dalle parti di Adobe vi sarebbe un grande dispiegamento di forze per raggiungere questo traguardo, considerato come essenziale per l’utenza professionale da sempre legata al gruppo. La società avrebbe aumentato il numero di persone al lavoro sul progetto, adottando anche una “pianificazione aggressiva”.

In ogni caso, la scorsa settimana Scott Belsky – Chief Product Officer di Adobe Creative Cloud – ha spiegato perché su iPad non vi saranno tutte le funzioni desktop, non almeno al lancio:

Lanciare ogni singola funzionalità, creata nel corso di 25 anni, su iPad al giorno uno non fornirebbe ai nostri clienti una risposta alle loro necessità.

Non è però tutto, così come sempre le testate statunitensi sottolineano: dopo il lancio di Photoshop per iPad, l’azienda sarebbe intenzionata a elaborare anche una versione di Illustrator per il tablet targato mela morsicata. Non si hanno notizie, invece, di un eventuale porting per l’universo Android.