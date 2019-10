Steam, trapelate le date dei saldi Halloween 2019

Matteo Tontini,

Non manca più così tanto a Halloween 2019: se in molti parteciperanno a una festa in maschera e altri guarderanno un film horror in compagnia degli amici, qualcuno potrebbe trascorrere la notte del 31 ottobre giocando a un titolo a tema. Per ingolosire gli utenti, dunque, Steam si sta preparando a lancio dei propri saldi di Halloween, che come ogni anno mettono in sconto una serie di giochi appartenenti al genere horror.

Le sorprese non finiscono qui, tuttavia: secondo quanto riportato su Twitter dall’insider Steam Database, potrebbero essere trapelate non soltanto le date d’inizio e di fine dei saldi Halloween 2019, ma anche di quelli autunnali e invernali. Chiaramente non c’è nulla di ufficiale, perché le date non sono state fornite direttamente da Valve (la società non si è neppure espressa al riguardo). Di seguito riportiamo quanto emerso:

Saldi di Halloween – le offerte partirebbero lunedì 28 ottobre e terminerebbero il successivo venerdì 1 novembre.

– le offerte partirebbero lunedì 28 ottobre e terminerebbero il successivo venerdì 1 novembre. Saldi d’Autunno – la data di inizio è prevista per martedì 26 novembre, quella di fine sconti martedì 3 dicembre.

– la data di inizio è prevista per martedì 26 novembre, quella di fine sconti martedì 3 dicembre. Saldi d’Inverno – i saldi in occasione delle festività natalizie potrebbero cominciare il 19 dicembre e durare fino al 2 gennaio 2020, protraendosi per ben due settimane.

Sarà interessante scoprire se Valve confermerà le date dei saldi Steam nei prossimi giorni. Nel frattempo la società sta permettendo agli utenti di testare la funzione Remote Play Together, che consentirebbe di giocare online i titoli multiplayer locale: basterà che soltanto l’ospite possieda il gioco, gli altri utenti potranno unirsi alla partita munendosi semplicemente di controller o mouse e tastiera. Al momento Valve si starebbe concentrando sulla stabilità per migliorare l’esperienza di gioco, non è dunque da escludere che possano riscontrarsi alcuni problemi.