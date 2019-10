TCL: in Italia nuovi prodotti smart multi-category

Filippo Vendrame,

TCL ha annunciato lo sbarco in Italia di una nuova gamma di prodotti smart che spaziano dai TV, all’audio, agli smartphone. Tutti dispositivi dotati di Intelligenza Artificiale. Alcuni non sono inediti in quanto già presentati ma arrivano solamente adesso sul mercato italiano.

Contestualmente, l’azienda ha presentato la sua nuova strategia “AI x IoT”, incentrata sulla combinazione delle due tecnologie con lo scopo di integrarle sempre più profondamente nei propri prodotti.

TV 8K QLED Serie X

I televisori della nuova Serie X 8K QLED, sono disponibili nelle versioni da 85, 75 e 65 pollici. Questi prodotti sono stati progettati per offrire un’esperienza visiva 8K di generazione futura. Inoltre, particolarità, dispongono di una fotocamera quadrata a scomparsa che può essere utilizzata da eventuali app. La nuova Serie X 8K QLED supporta la realtà aumentata (AR).

Questi televisori dispongono pure di un mini-display su un dispositivo audio indipendente che mostra informazioni utili quali aggiornamenti meteo e stato del film, oltre a fornire il controllo per la connessione dei dispositivi smart e per la gestione delle impostazioni dell’intera smart home.

Questi televisori saranno disponibili anche in versione 4K con doppio display, ma senza fotocamera, a partire dalla fine del 2019 in due modelli da 55 e 65 pollici.

TV Serie Mini LED

Trattasi di televisori offerti in diverse misure. Il modello principale è il TV 8K Mini LED da 75 pollici che si caratterizza per offrire un backlight composto da ben 25,200 LED ad alte prestazioni, in grado di raggiungere una luminosità fino a 1200nits. Dispone anche di 900 zone local dimming. Disponibile dalla metà del 2020 in alcuni Paesi selezionati. Sarà disponibile anche un modello 4K da 75 pollici. Infine, dalla fine del 2019 saranno disponibili due versioni del modello 4K da 65 pollici.

TCL PLEX

TCL PLEX è uno smartphone Android che si caratterizza per il display TCL Dotch da 6,53 pollici FHD+ con rapporto schermo-corpo del 90%. E’ dotato di tripla fotocamera, una principale con sensore Sony ad altissima risoluzione da 48MP, una seconda videocamera da 2MP con sensore di scarsa luminosità 2.9μm big pixel e una terza da 16MP con grandangolo da 123°.

TCL PLEX permette all’utente di controllare in tempo reale alcune smart TV TCL grazie all’integrazione attraverso TCL T-Cast, che funge da telecomando universale e da smart TV assistant app.

RAY·DANZ Sound Bar e Auricolari SOCL500TWS e ACTV500TWS

TCL ha lanciato la soundbar Atoms RAY·DANZ, a 3.1 canali, caratterizzata da un elemento innovativo: gli altoparlanti sono disposti angolarmente su ciascun lato, in modo da permettere una riflessione delle onde sonore verso unità di riflettori acustici curvi ideati per creare un’area del suono più ampia e senza virtualizzazioni digitali. La tecnologia Dolby Atmos integrata permette di sperimentare un’esperienza audio tridimensionale.

TCL ha infine rivelato una nuova linea di auricolari dotati di tecnologia true wireless che offrono all’utente la possibilità di ascoltare musica e gestire le chiamate in qualsiasi situazione e anche durante l’attività sportiva.