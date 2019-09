IFA 2019: TCL Plex, tripla camera e Snapdragon 675

Marco Locatelli,

TCL Communication annuncia oggi in occasione dell’IFA 2019 il lancio di TCL Plex, lo smartphone che porta l’esperienza del brand in materia di display in formato mobile.

TCL Plex è il primo smartphone della società cinese a sbarcare sul mercato mondiale. Un prodotto di fascia media che fa soprattutto del display – merito dell’esperienza nel settore di TCL – e della comparto fotografico il suo punto di forza. Sotto la scocca troviamo uno Snapdragon 675, 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna.

Dotato di un motore dedicato al display, TCL Plex permette di godere di un’esperienza cinematografica in ogni momento. Grazie alla tecnologia TCL NXTVISION, l’accuratezza dei colori è garantita e intensificata con ‘6-axis color enhancement’, caratteristica che permette di ottenere immagini nitide e luminose, così come l’affinatura degli angoli tramite l’aggiustamento del bordo in 2D. Inoltre, TCL Plex offre un notevole miglioramento dei contrasti. Infine, TCL Plex dispone della funzione di conversione video da SDR a HDR in tempo reale in grado di migliorarli aggiungendo contrasto: colori più intensi, luci più brillanti e ombre più scure. Ora, si potrà avere uno straordinario intrattenimento in qualità HDR in ogni momento.

Considerato il tempo che viene trascorso sul proprio smartphone, è fondamentale proteggere gli occhi dallo sforzo eccessivo e assicurare costantemente la migliore chiarezza del display. TCL Plex viene incontro a tali esigenze con le nuove feature ‘Adaptive Tone’, ‘Reading Mode’ e ‘Eye Comfort Mode’. ‘Adaptive Tone’ adatta automaticamente la luminosità del display e corregge l’intensità del colore per permettere il massimo comfort visivo in ogni condizione. ‘Reading Mode’ è una funzione che permette un’esperienza di lettura come sulla carta e permette di selezionare una serie di app in cui la modalità lettura si attiva automaticamente all’avvio. ‘Eye Comfort Mode’, infine, riduce lo stress degli occhi rimuovendo il 66% delle luci blu che emette lo schermo. Dotato di un display proprietario TCL Dotch da 6,53 pollici FHD+ con rapporto schermo-corpo del 90%, una fotocamera frontale performante e un processore Qualcomm Snapdragon</strong.

L’esperienza di TCL nella creazione di display non è seconda a nessuno. Siamo il primo produttore TV in Cina e il secondo a livello mondiale. Con il lancio di TCL PLEX, non solo vogliamo portare il nostro know-how in materia di TV a più consumatori possibili applicandolo alle caratteristiche chiave di uno smartphone (lo schermo, la fotocamera, l’interfaccia utente e il design) ma desideriamo anche aprire le porte a un futuro completamente nuovo avviando un ecosistema di device smart che aiuti i consumatori a rimanere più connessi – afferma Peter Lee, General Manager, Global Sales and Marketing di TCL Communication. – TCL PLEX è il primo di una nuova serie di dispositivi che arriveranno sul mercato a partire dal prossimo anno, tra cui i nostri prodotti 5G e device con display pieghevole, conclude Lee.

TCL PLEX è dotato di una tripla fotocamera che consente di scattare come veri professionisti. La fotocamera principale dispone di un sensore Sony ad altissima risoluzione da 48MP con funzione di registrazione 4K. Questa è combinata ad una videocamera separata da 2MP con sensore di scarsa luminosità da 2.9μm big pixel che permette agli utenti di catturare ogni momento straordinario anche di notte. TCL PLEX, inoltre, è dotato di un algoritmo innovativo in grado di modificare autonomamente la luminosità, il rumore dell’immagine, la risoluzione, l’HDR e tanto altro ancora grazie all’intelligenza artificiale implementata nella modalità automatica della fotocamera. Gli utenti possono anche scegliere di migliorare l’esperienza della fotografia notturna con la funzione “Super Night Mode”.

La terza fotocamera (16MP) è super grandangolare da 123°, campo di visione che consente agli utenti di acquisire quattro volte il contenuto delle normali fotocamere in una singola ripresa. Per gli appassionati dello slow motion, TCL PLEX possiede una funzione dedicata in grado di girare video in HD super slow motion fino a 960 fps, anche di notte. La registrazione video intelligente rileva e tiene traccia dei soggetti in movimento, zoomando e stabilizzando automaticamente le riprese per mantenere il soggetto sempre a fuoco. Infine, anche gli amanti dei selfie saranno soddisfatti con la fotocamera frontale da 24MP che permette scatti più luminosi grazie alla tecnologia ‘big pixel’ 4-in-1 che racchiude quattro pixel in uno durante lo scatto.

TCL propone inoltre la funzione “Smart Panel” che si adatta alle abitudini di navigazione di ogni singolo utente facilitando notevolmente il passaggio da un’attività all’altra. Inoltre, è possibile impostare le proprie modalità di scatto preferite nell’accesso rapido alla fotocamera e personalizzare la “Smart Key” in 3 modi diversi – con pressione singola, doppia o lunga – per accedere alle app preferite o alle funzioni che si usano con più regolarità. TCL PLEX supporta la funzione di ricarica rapida di Qualcomm, che consente di ricaricare metà della batteria in 32 minuti.

Novità assoluta di TCL PLEX è l’integrazione con T-Cast che permette di comandare in tempo reale alcuni modelli di smart TV a marchio TCL attraverso lo smartphone. Basta utilizzare la funzione ‘TV Remote Control’ fruibile con il touchscreen o con il comando vocale. Con ‘Content Casting’, invece, è possibile lanciare video, immagini e musica sulla propria TV. Infine è possibile connettere fino a 4 speaker o associare fino a 4 cuffie Bluetooth per condividere con gli amici la propria musica grazie alla soluzione audio multi-streaming Super Bluetooth.

Per quanto riguarda il design, le cornici sottili sono racchiuse in un corpo in vetro curvo su entrambi i lati con rifiniture olografiche in 3D. La tripla fotocamera perfettamente allineata e il doppio Flash LED orizzontale garantiscono un profilo pulito.

TCL PLEX sarà disponibile nei colori Obsidian Black e Opal White a novembre 2019 in mercati selezionati in Europa a un prezzo raccomandato di 329,00 € (a seconda dell’IVA locale).