HP Elite Dragonfly arriva in Italia

Filippo Vendrame,

HP ha portato in Italia il suo nuovo HP Elite Dragonfly. Trattasi di un convertibile pensato per un’utenza business e che fa della sicurezza la sua priorità. Questo nuovo prodotto è stato presentato all’interno di un evento particolare il cui claim era “#LighterThanAir“. Una scelta fatta per enfatizzare alcune caratteristiche del dispositivo tra cui la sua leggerezza. Infatti, HP Elite Dragonfly può vantare un peso inferiore al chilo grazie alla presenza di uno chassis sottilissimo in magnesio unibody, che lo rende il prodotto ideale per supportare i professionisti sempre in movimento nella loro vita privata e lavorativa.

Inoltre, HP Elite Dragonfly è un perfetto mix tra performance e sostenibilità nel rispetto anche dell’ambiente. Alcune componenti, infatti, sono realizzate con plastica riciclata. Altre caratteristiche peculiari di questo prodotto sono il design con taglio a diamante, l’incredibile rapporto screen-to-body, lo stile iconico e il colore Dragonfly Blue che esprime eleganza e personalità. Come tutti i convertibili, questo straordinario laptop è in grado di piegarsi a 360 gradi, nel caso si voglia utilizzarlo come tablet o in modalità stand.

Per quanto riguarda le sue altre specifiche tecniche, HP Elite Dragonfly dispone di un display da 13 pollici, di connettività Wi-Fi 6 e del modulo opzionale 4G LTE classe Gigabit. Inoltre, è preinstallato il software per il benessere personale HP WorkWell. Per questo suo prodotto, HP ha scelto i processori Intel di ottava generazione, ovviamente declinati in diverse versioni a seconda del modello scelto. La memoria RAM può raggiungere i 16 GB e sono pure disponibili diversi tagli di SSD NVMe.

In vendita da novembre ad un prezzo di partenza di 1299 euro.