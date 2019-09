HP Elite Dragonfly x360, leggerezza e design

Antonino Caffo,

HP Elite Dragonfly x360 è il notebook di HP dedicato al business. Ha uno schermo da 13,3 pollici pesa meno di 1 chilogrammo ed è, secondo l’azienda, il dispositivo convertibile più leggero per il mercato professionale. Che sia vero o meno, non è questo il punto.

Si tratta di un laptop 2 in 1, che può quindi piegarsi a 360 gradi, nel caso si voglia utilizzarlo come tablet o stand. Monta due porte Thunderbolt 3 (una delle quali può caricare il laptop), una porta USB 3.1 Gen 1, una porta HDMI, un jack per cuffie da 3,5 mm e un ingresso Kensington. La webcam a 720p è completa di un otturatore hardware per la privacy e supporta Windows Hello. C’è anche un sensore di impronte digitali per implementare un livello di sicurezza maggiore.

Elite Dragonfly ha un processore vPro Intel Core serie U di ottava generazione. Questa macchina può essere configurata con un massimo di 16 GB di RAM LPDDR3 a doppio canale e 2 TB di memoria SSD NVMe, anche se il modello entry fornisce 8 GB di RAM e un’unità SATA M.2 da 128 GB più lenta.

Altre caratteristiche includono il supporto per il Wi-Fi 6 (802.11ax) lanciato di recente , che consente velocità Internet cinque volte più elevate rispetto allo standard 802.11ac. Si può optare per 4G LTE con HP che ha aggiunto antenne 4×4, capaci di migliorare notevolmente le velocità di trasferimento rispetto alla disposizione dell’antenna 2×2 sull’HP EliteBook x360 1030..

Il display è uno schermo FHD con 400 nits di luminosità che richiede solo 1W di potenza. HP offre anche un display UHD con supporto HDR e 550 nits. Se la privacy è importante, si può andare su un pannello HP Sure View, che limita digitalmente l’angolo di visione per impedire a chi è al fianco di scorgere i contenuti attivi. Il nuovo Elite Dragonfly di HP parte da un prezzo di 1.549 dollari, con spedizioni da novembre.