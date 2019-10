Huawei Nova 5T disponibile in Italia

Luca Colantuoni,

Huawei ha annunciato l’arrivo in Italia del Nova 5T, un’interessante smartphone di fascia alta con quattro fotocamere posteriori. Il dispositivo è indirizzato principalmente agli utenti che usano i social media, come testimonia la promozione che permette di acquistare lo smartphone insieme agli auricolari wireless e alle felpe della Capsule Collection disegnate dai tiktokers Rosalba e Sespo.

Il Nova 5T possiede un design molto appariscente con una cover che riflette la luce, creando un effetto olografico. L’ampio schermo da 6,26 pollici ha una risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel) e un piccolo foro nell’angolo superiore sinistro, in corrispondenza della fotocamera frontale da 32 megapixel. Grazie alla fusione di quattro pixel adiacenti si ottengono selfie più luminosi e nitidi. La dotazione hardware comprende inoltre il processore octa core Kirin 980, 8 GB di RAM e 128 GB di storage.

Il modulo fotografico posteriore include il flash dual LED e tre lenti. Dall’alto in basso ci sono il grandangolo da 16 megapixel (f/2.2), la fotocamera principale da 48 megapixel (f/1.8) e il sensore di profondità da 2 megapixel (f/2.4). Sulla destra c’è una quarta fotocamera da 2 megapixel (f/2.4) che viene sfruttata per lo scatto delle macro da 4 centimetri di distanza. Non mancano ovviamente le funzionalità IA, tra cui la modalità notturna (Super Night).

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, NFC e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali sul lato destro, la porta USB Type-C e una batteria da 3.750 mAh con tecnologia di ricarica rapida SuperCharge da 22,5 Watt (50% in 30 minuti).

Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia EMUI 9.1. Tre i colori disponibili: Crush Blue, Dark Black e Midsummer Purple. Il prezzo è 429,90 euro. Fino al 15 novembre sarà possibile acquistare, presso il Huawei Experience Store di Milano CityLife e il relativo shop online shop.huaweiexperiencestore.com, il nuovo Nova 5T insieme agli auricolari FreeBuds lite, la cover Nova e la felpa Capsule Collection al prezzo totale di 430,90 euro.