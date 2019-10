Motorola annuncia Moto G8 Plus, G8 Play e E6 Play

Luca Colantuoni,

Motorola non ha atteso il Mobile World Congress 2020 di Barcellona per annunciare i nuovi smartphone di fascia media e bassa. Il produttore statunitense ha svelato quattro modelli, uno dei quali (Motorola One Macro) era già noto dall’inizio del mese. Gli altri tre sono Moto G8 Plus, Moto G8 Play e Moto E6 Play. Al momento solo il Moto G8 Play non arriverà in Europa.

Moto G8 Plus

La caratteristica esclusiva della serie Moto G è sempre stato il modulo fotografico posteriore di forma circolare. Con il modello di ottava generazione è stato invece introdotto un layout simile a quello adottato per la serie Motorola One (One Zoom escluso). Il Moto G8 Plus ha una cover in plastica e uno schermo IPS da 6,3 pollici con risoluzione full HD+ (2280×1080 pixel) e notch a goccia che ospita la fotocamera frontale da 25 megapixel. La dotazione hardware comprende il processore octa core Snapdragon 665, 4 GB di RAM e 64 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 512 GB.

Il Moto G8 Plus ha tre fotocamere posteriori disposte in verticale. Quella principale ha un sensore da 48 megapixel (f/1.7) con autofocus PDAF, HDR, rilevamento automatico della scena e modalità notturna. Motorola ha scelto inoltre una fotocamera da 16 megapixel con ottica grandangolare (action cam) e un sensore di profondità da 2 megapixel. All’interno del quarto cerchio c’è l’autofocus laser. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, NFC e LTE (dual SIM).

Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri, la porta USB Type-C, il lettore di impronte digitali sul retro (sotto il logo Motorola) e gli altoparlanti stereo con Dolby Atmos. La batteria da 4.000 mAh supporta la ricarica rapida TurboPower da 18 Watt. Il sistema operativo è Android 9 Pie. Il Moto G8 Plus (colori Cosmic Blue e Crystal Pink) arriverà in Europa ad un prezzo di 269,00 euro.

Moto G8 Play

Il Moto G8 Play ha uno schermo HD+ da 6,2 pollici, processore octa MediaTek Helio P70, 2 GB di RAM, 32 GB di storage, slot microSD, fotocamera frontale da 8 megapixel, fotocamere posteriori da 13, 8 e 2 megapixel (standard, grandangolare e profondità), batteria da 4.000 mAh. Due i colori disponibili: Knight Grey e Royal Magenta. Sarò disponibile solo in Messico e diversi paesi sudamericani.

Moto E6 Play

Il Moto E6 Play ha uno schermo da 5,5 pollici (1440×720 pixel), processore MediaTek MT6739, 2 GB di RAM, 32 GB di storage, slot microSD, fotocamera frontale da 5 megapixel, fotocamera posteriore da 13 megapixel, connettività WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE (dual SIM), lettore di impronte digitali, porta micro USB e batteria da 4.000 mAh. I colori sono Steel Black e Ocean Blue. Arriverà in Europa a novembre. Il prezzo è 109,00 euro.

Motorola One Macro

Le specifiche del Motorola One Macro sono già note. Il nome indica la presenza di una fotocamera posteriore che permette di scattare macro da una distanza di 2 centimetri. È disponibile in Europa ad un prezzo di 199,00 euro.