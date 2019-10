Motorola One Macro, smartphone per macrofotografia

Luca Colantuoni,

Come anticipato ieri, Motorola ha annunciato in India il nuovo smartphone di fascia media che permette di scattare foto macro. Il Motorola One Macro può essere acquistato sullo store Flipkart dal 12 ottobre. Non è noto se e quando arriverà in Europa.

Il Motorola One Macro ha uno schermo Max Vision da 6,2 pollici con risoluzione HD+ (1520×720 pixel) e rapporto di aspetto 19:9. Nella parte superiore c’è un notch a goccia che ospita la fotocamera frontale da 8 megapixel (f/2.2). La dotazione hardware comprende inoltre il processore octa core MediaTek Helio P70 a 2 GHz, affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 512 GB che possono essere inserite nello slot ibrido insieme alla SIM in formato nano.

Sul retro lucido (non è chiaro se il materiale è vetro o plastica) c’è il Quad Sensor AI System. La fotocamera principale ha un sensore da 13 megapixel e un obiettivo con apertura f/2.0. Ci sono poi due fotocamere da 2 megapixel, una per la profondità e una per le macro (fino a 2 centimetri). Il sistema include inoltre l’autofocus laser e il flash dual LED.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, Galileo e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri, la radio FM, il lettore di impronte digitali sul retro (sotto il logo Motorola) e la porta USB Type-C. La batteria da 4.000 mAh supporta la ricarica rapida.

Il sistema operativo è Android 9 Pie. Lo smartphone verrà offerto solo nella colorazione Space Blue. Il prezzo è 9.999 rupie, pari a circa 128 euro.