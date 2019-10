Motorola One Macro, annuncio il 9 ottobre

Luca Colantuoni,

Motorola non ha confermato la data di lancio, ma sulla pagina dello store Flipkart è apparso un teaser di un nuovo smartphone atteso per il 9 ottobre. Dalle immagini pubblicate si deduce che sarà certamente il Motorola One Macro, del quale sono circolate numerose indiscrezioni nelle ultime settimane. Il dispositivo verrà distribuito in India, ma potrebbe arrivare anche in Europa.

La caratteristica più interessante dello smartphone da cui deriva il suo nome è la macrofotografia. Il nuovo smartphone ha infatti una fotocamera posteriore da 2 megapixel che permette di scattare foto con ridotta profondità di campo. Su Flipkart si notano le immagini di fiori, della rugiada e di un ape con la didascalia “cattura incredibili dettagli della natura“. Le altre due fotocamere posteriori dovrebbero avere sensori da 13 e 2 megapixel. Ci sarà inoltre un autofocus laser che può “mettere a fuoco un soggetto in una frazione di secondo“, anche in difficili condizioni di luce.

Un’altra immagine suggerisce la presenza di componenti che garantiscono prestazioni elevate nel multitasking. Il Motorola One Macro dovrebbe integrare il processore octa core MediaTek Helio P60, 3/4 GB di RAM e 32/64 GB di storage. Si prevede inoltre uno schermo da 6,2 pollici con risoluzione HD+ (1520×720 pixel) e un notch a goccia che ospita la fotocamera frontale da 8 megapixel.

Una terza immagine conferma l’autonomia elevata e la ricarica rapida della batteria che potrebbe avere una capacità di 4.000 mAh. Il lettore di impronte digitali è sul retro (sotto il logo Motorola). Non mancheranno sicuramente il jack audio da 3,5 millimetri e la porta USB Type-C. Il sistema operativo sarà Android 9 Pie con interfaccia personalizzata, quindi non si tratta di uno smartphone Android One, nonostante appartenga alla serie Motorola One.