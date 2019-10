Motorola One Macro, annuncio imminente

Luca Colantuoni,

Motorola dovrebbe annunciare un nuovo smartphone della serie One nel corso della prossima settimana. Secondo una fonte ritenuta affidabile dal sito 91mobiles.com, il Motorola One Macro debutterà inizialmente nei paesi arabi e successivamente arriverà in altri paesi. Come per gli altri modelli anche in questo caso il nome indica la principale caratteristica, ovvero la presenza di una fotocamera per le macro.

Il produttore statunitense ha finora presentato cinque modelli (Motorola One, One Power, One Vision, One Action e One Zoom), ognuno con le sue peculiarità, tra cui fotocamera frontale in-display, notch e due/tre/quattro fotocamere posteriori con obiettivo ultra grandangolare o teleobiettivo con zoom ottico. Il Motorola One Macro possiede uno schermo OLED da 6,2 pollici con risoluzione HD+ (1520×720 pixel) e un notch a goccia che ospita la fotocamera frontale da 8 megapixel.

Un sito dell’Arabia Saudita ha pubblicato un’immagine dello smartphone (in seguito rimossa) che conferma la presenza di tre fotocamere posteriori posizionate nell’angolo superiore sinistro. In base alle indiscrezioni che circolano da qualche settimana, Motorola ha scelto un sensore principale da 13 megapixel, un sensore da 2 megapixel per le macro e un altro sensore da 2 megapixel per l’effetto bokeh. Ci sono inoltre il flash dual LED e l’autofocus laser.

La dotazione hardware dovrebbe comprendere anche il processore octa core MediaTek Helio P60, 3/4 GB di RAM e 32/64 GB di storage, espandibili con schede microSD. Il lettore di impronte digitali è sul retro (sotto il logo Motorola). Non mancheranno sicuramente il jack audio da 3,5 millimetri e la porta USB Type-C. La batteria dovrebbe avere una capacità di 4.000 mAh. Contrariamente al nome il sistema operativo sarà Android 9 Pie con interfaccia personalizzata, quindi non è uno smartphone Android One.

Il prezzo indicato sul sito per la versione con 4 GB di RAM e 64 GB di storage era 899 ryal, corrispondenti a circa 220 euro.