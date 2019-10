Filippo Vendrame,

Xiaomi Mi MIX 3 5G regala il monopattino elettrico Mi Electric Scooter. Con una promozione davvero esclusiva, il brand cinese ha deciso di premiare tutti coloro che desiderano la tecnologia più avanzata per migliorare e semplificare la propria vita. Questa offerta speciale prenderà il via il prossimo 26 ottobre e riguarderà, come anticipato all’inizio, lo smartphone Android Mi MIX 3 5G, uno dei primi dispositivi con connettività 5G a uso commerciale.

Chi acquisterà questo prodotto, dunque, riceverà in omaggio il Mi Electric Scooter, un monopattino elettrico perfetto per destreggiarsi nel caotico traffico delle grandi metropoli. Approfittare di questa ghiotta promozione è davvero molto semplice. Gli interessati dovranno semplicemente aderire all’offerta in esclusiva con Vodafone, sottoscrivendo un piano tariffario che prevede l’acquisto di Mi MIX 3 5G in 30 rate mensili a partire da 11,99 euro, con un contributo iniziale di 109,99 euro.

La promozione è valida, fino a esaurimento scorte, presso tutti i Vodafone Store di Milano, Roma, Torino, Bologna e Napoli, cioè le prime città a permettere agli utenti di navigare in 5G, con possibilità di vendita estesa a tutto il territorio nazionale, ma subordinata alla volontà dei singoli rivenditori.

Xiaomi Mi MIX 3 5G, si ricorda, è un top di gamma che poggia sulla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 855 e dispone del modem 5G Qualcomm Snapdragon X50 con ricetrasmettitore integrato e soluzione RF front-end.

Mi Electric Scooter, invece, è un monopattino elettrico che offre fino a 30 km di autonomia con una sola carica ed è molto facile da trasportare e da maneggiare in virtù del peso di soli 12,5 Kg. Tramite app, gli utenti possono inoltre utilizzare il proprio telefono come sistema di Cruise control, ricevendo informazioni su velocità, batteria residua e aggiornamenti Firmware, assicurando sempre la miglior esperienza di guida possibile.