AirPods: custodia conferma la nuova versione

Marco Grigis,

Giungono nuove conferme sulla rinnovata versione di AirPods, le cuffie di Apple presto dotate di sistema automatico per la cancellazione dei rumori esterni. Dopo i dettagli emersi nella beta di iOS 13.2, con l’apparizione di inediti modelli per gli auricolari targati mela morsicata, è ora il turno di un leak. Un produttore di accessori, infatti, ha pubblicato online una custodia che appare in tutto e per tutto destinata ai nuovi AirPods.

La custodia in questione è stata realizzata dal produttore ESR e, secondo quanto riferito da MacRumors, sarebbe relativa a dei misteriosi “AirPods Pro”. L’accessorio, realizzato in gomma, mostra un case ufficiale per le cuffie più allungato rispetto alla versione attualmente in commercio, sebbene dall’altezza ridotta. La forma sembra essere compatibile con un precedente leak apparso online nel corso dell’estate: oltre al case, in quel frangente sono stati mostrati gli stessi auricolari, dal design rinnovato e più simile a classiche in-ear.

Così come già accennato in passato, le nuove cuffie potrebbero includere un sistema per la cancellazione automatica dei rumori esterni, nonché una maggiore resistenza all’acqua, pensata per un uso prolungato in immersione. Lo strumento perfetto, ad esempio, per chi non vuole rinunciare alla propria musica preferita durante una sessione di nuoto.

Sulla data di rilascio non vi è certezza. Se Apple dovesse decidere di organizzare un nuovo evento prima della fine dell’anno – ad esempio per presentare i nuovi MacBook Pro da 16 pollici – le cuffie AirPods Pro potrebbero essere disponibili già per la tornata natalizia. In caso contrario, si passerà all’inizio del 2020, forse in concomitanza con la presentazione di iPhone SE 2. Sebbene non giungano conferme da Cupertino, potrebbero lievitare i prezzi rispetto alle versioni oggi in commercio: si parla di 159 dollari per l’edizione con case classico e 199 con custodia wireless.