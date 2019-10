Jaguar I-PACE guida da sola per le strade di Dubai

Filippo Vendrame,

La Jaguar I-PACE ha completato con successo un test di guida autonoma per le strade della città di Dubai. Il risultato positivo di questa sperimentazione ha permesso di toccare con mano tutto il grande lavoro svolto da Jaguar Land Rover per sviluppare le ultime tecnologie in fatto di assistenza alla guida. Inoltre, il test ha permesso di guardare da vicino un pizzico di futuro quando le auto si guideranno davvero da sole.

Per l’occasione, la Jaguar I-PACE è stata modificata, aggiungendo all’auto elettrica la capacità di rilevare ed evitare i veicoli nel traffico grazie ad una combinazione di radar e videocamere, e grazie al sistema di riconoscimento delle luci semaforiche. Durante questi test svolti a Dubai, la velocità di avanzamento e lo sterzo, dalla partenza alle velocità autostradali, erano a controllo autonomo. Il sistema installato all’interno dell’auto seguiva le rotte indicate da una dettagliata mappa in alta definizione che mostrava, insieme alla posizione, una veduta aerea degli incroci.

Quanto ottenuto dalla Jaguar I-PACE in questo test è parte integrante dell’impegno del piano Mission Destinazione Zero di Jaguar Land Rover verso un futuro di veicoli connessi, elettrici e condivisi (ACES); l’ambizione è di rendere la società più sicura e sana, e l’ambiente più pulito.

La tecnologia dei veicoli autonomi gioca un ruolo importante in questa strategia. Jaguar Land Rover ha completato con successo i test reali delle tecnologie su complicati percorsi cittadini nel Regno Unito, e continua a collaborare con le Università e l’industria per accelerare l’innovazione.

Bruce Robertson, Managing Director di Jaguar Land Rover MENA, ha commentato:

Jaguar Land Rover condivide gli obiettivi del governo di Dubai nei riguardi della mobilità e sostenibilità. Vogliamo entrambi che la guida sia più sicura, che si riducano i tempi di viaggio e l’impatto negativo che gli spostamenti hanno sul nostro pianeta. Il World Congress for Self-Driving Transport di Dubai affronta queste stesse importanti sfide, e il nostro prototipo Jaguar I-PACE è la prova evidente dei grandi progressi ottenuti dalla nostra Azienda e dall’industria.