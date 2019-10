Honor 9X disponibile in Italia a fine novembre

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha comunicato che il nuovo Honor 9X arriverà in Italia entro fine novembre. Lo smartphone possiede un design molto appariscente e una buona dotazione hardware, tra cui spiccano la fotocamera frontale pop-up e la tripla fotocamera posteriore. Il dispositivo Honor non ha subito la stessa sorte dello Huawei Mate 30 Pro, quindi ci sono tutte le app Google.

Honor 9X ha una cover in vetro con un Dynamic X Design ispirato ai diamanti. Oltre 100.000 tasselli geometrici, disposti a forma di X, riflettono e rifrangono la luce dando origine ad effetti differenti in base all’angolo di visione. Lo schermo FullView da 6,59 pollici ha una risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel). L’elevato screen-to-body ratio (91%) è stato ottenuto nascondendo la fotocamera frontale da 16 megapixel nel bordo superiore, dal quale fuoriesce in pochi secondi grazie al meccanismo pop-up.

La dotazione hardware comprende inoltre il processore octa core Kirin 710F, affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 512 GB. Per le tre fotocamere posteriori, posizionate nell’angolo superiore sinistro, sono stati scelti sensori da 48, 8 e 2 megapixel. La fotocamera principale supporta la tecnologia 4-in-1 Light Fusion e la modalità notturna (Super Night) assistita dall’intelligenza artificiale. Le altre due permettono di scattare foto ultra grandangolari (120 gradi) e di rilevare la profondità per l’effetto bokeh.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS, NFC e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali sul retro, la porta USB Type-C e il jack audio da 3,5 millimetri. La batteria ha una capacità di 4.000 mAh. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia EMUI 9.1.1. Due i colori disponibili al lancio: Sapphire Blue e Midnight Black. Il prezzo è 299,00 euro.