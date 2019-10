TIM Promo Halloween: le offerte

Filippo Vendrame,

Halloween è oramai alle porte e TIM ha deciso di offrire una serie di promozioni dedicate che saranno disponibili a partire dalla giornata di oggi. Queste offerte speciali, in particolare, saranno rivolte a tutti coloro che vogliono acquistare uno smartphone a rate con l’operatore.

Sino al prossimo 4 novembre, tutti i clienti ricaricabili, grazie a questa promozione, potranno acquistare diversi smartphone a rate con anticipo zero. Tra questi si menzionano: Xiaomi Redmi 7A, Huawei Y5 2019, Samsung Galaxy A10, Huawei P30 Lite, Xiaomi Mi 9 (128GB), Huawei P30 e Huawei P30 Pro. Canoni mensili da 1,99 euro a 20 euro.

I clienti dell’operatore iscritti anche al programma fedeltà TIM Party potranno sfruttare la promozione di Halloween per poter acquistare l’ambito Samsung Galaxy S10 128GB con anticipo zero e con 30 rate da 15 euro. Tutte le offerte di rateizzazione prevedono l’addebito sulla carta di credito. In caso di recesso anticipato, TIM addebiterà al cliente tutte le rate residue mancanti e l’eventuale costo di cessazione dell’offerta.

Accanto alle offerte di Halloween, TIM mette a listino anche Oppo Reno 2Z, Oppo Reno 2 e Motorola One Action. Inoltre, i clienti dell’operatore con almeno un anno di anzianità potranno acquistare l’Apple iPhone 8 64GB con anticipo zero e 30 canoni mensili da 15 euro.

Maggiori informazioni su queste offerte direttamente all’interno del sito ufficiale di TIM.