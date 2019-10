Wind Tre, arriva Redmi 8 di Xiaomi

Filippo Vendrame,

Con la fine del mese di ottobre debutta il nuovo canvass commerciale di Wind Tre che introduce alcune novità sia per i clienti Wind che per quelli di 3 Italia. La maggior parte delle precedenti offerte tariffarie sono state prorogate. La novità principale, per entrambi i brand, riguarda il nuovo smartphone Redmi 8 di Xiaomi.

Questo nuovo dispositivo sarà disponibile sia con All-in Power Special Edition di 3 Italia che con Wind Family e All Inclusive. Entrando nei dettagli, per quanto riguarda l’offerta di 3 Italia, i clienti potranno sottoscrivere All-in Power Special Edition che offre chiamate illimitate, SMS illimitati e ben 100 GB di traffico Internet con l’opzione Giga Bank. Lo smartphone Redmi 8 potrà essere abbinato con un anticipo di 0 euro. I clienti dovranno pagare solo il canone dell’offerta pari a 11,99 euro. Prevista una rata finale.

I clienti dell’operatore arancione, invece, potranno, come detto, abbinare questo nuovo smartphone di Xiaomi alla famiglia di offerte Wind Family e All Inclusive. Con Wind Family, versione Findomestic, lo smartphone sarà disponibile a 0,99 euro al mese più un’eventuale rata finale di 141,19 euro. Con All Inclusive, i clienti pagheranno 1,99 euro al mese più un’eventuale rata finale di 112,19 euro. In tutti i casi è previsto un anticipo pari a 0 euro.

Con Wind Family e All Inclusive con Telefono Incluso Standard, lo smartphone Redmi 8 di Xiaomi sarà disponibile con un anticipo di di 49,99 euro e rate mensili di 0,99 euro. Previsto l’addebito su carta di credito o conto corrente.

A listino Wind arriva anche il Huawei Nova 5T. Con Smartphone Reload, i clienti Wind possono cambiare il proprio smartphone in un solo giorno. Maggiori informazioni direttamente sui siti ufficiali degli operatori.