Buon compleanno Galaxy: la promozione torna oggi

Filippo Vendrame,

Torna nella serata di oggi la promozione “Buon compleanno Galaxy” che Samsung aveva lanciato un paio di settimane fa. In origine, questa speciale iniziativa era sorta per festeggiare i primi 10 anni di vita del brand Galaxy attraverso una serie di sconti davvero molto importanti disponibili solamente per alcune ore all’interno del Samsung Shop. Ma l’offerta speciale aveva avuto così tanto successo da mettere in crisi i server dell’azienda, rendendo praticamente impossibile o quasi approfittare delle scontistiche.

Scusandosi per l’accaduto, Samsung fece sapere che avrebbe rilanciato la promozione dopo essersi assicurata che non si sarebbero più presentati problemi tecnici. Dunque, la grande festa di Samsung con sconti che potranno raggiungere anche il 50% è fissata per la giornata di oggi. Si partirà dalle ore 22. Il termine della promozione è previsto per l’una del mattino del 31 ottobre.

Difficile sapere, adesso, che sconti proporrà la società. Sicuramente ci saranno offerte su smartphone, tablet ed indossabili. Sino a che il sito era rimasto accessibile, durante il primo tentativo di questa promozione, gli sconti apparsi erano risultati davvero molto interessanti.

L’auspicio è che per “farsi perdonare”, Samsung migliori ulteriormente le offerte che proporrà ai suoi utenti. Non rimane, quindi, che attendere ancora alcune ore per scoprire cosa Samsung ha deciso di offrire ai suoi clienti.

Gli sconti saranno valevoli solamente all’interno del Samsung Shop e non altrove negli altri eShop della rete. Maggiori informazioni sul sito della promozione.