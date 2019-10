Steam cambia look: Libreria rinnovata

Matteo Tontini,

A settembre, Valve ha lanciato una beta per una Libreria Steam rivista e oggi la società ha dichiarato che il restyling è disponibile per tutti. La nuova versione dà alla piattaforma digitale un look più fresco e pulito, che facilita la ricerca dei giochi dell’utente, gli permette di vedere a cosa stanno giocando i suoi amici e di seguire le notizie e gli aggiornamenti dei titoli nella propria Libreria. Val la pena sottolineare che potrebbe essere necessario riavviare il client una o due volte per ricevere l’aggiornamento.

La sezione “Novità” potrebbe essere una funzionalità innovativa particolarmente utile: un modo pratico per visualizzare rapidamente gli update disponibili dei giochi già in possesso. Gli sviluppatori possono annunciare gli aggiornamenti su questa sezione, nonché sull’hub della community di un gioco e sulla pagina dello store, utilizzando un nuovo strumento che Valve chiama “Eventi”. È possibile anche vedere a colpo d’occhio quali amici stanno giocando in quel preciso momento. Ma soprattutto, con il nuovo update di Steam, la società sta espandendo la beta della funzionalità Remote Play Together, lanciata all’inizio del mese per permettere agli utenti di giocare a titoli multiplayer in locale con i loro amici online, a tutti coloro che hanno un account. Solo chi ospita la partita ha bisogno di una copia del gioco, a tutti gli altri basta un microfono e un gamepad, oppure mouse e tastiera. Certo non è come giocare con qualcuno di persona, ma almeno consente di non rinviare una partita con i propri amici nel caso in cui mancasse l’occasione di incontrarli.

Il rollout è attualmente in corso, dunque è probabile che la nuova versione di Steam non sia disponibile a tutti già dalle prime ore di questa mattina.