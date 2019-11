Tutto pronto per Code4Future: il programma

Filippo Vendrame,

Tutto pronto per Code4Future, la manifestazione che si terrà a Roma l’8 e il 9 novembre presso il Talent Garden Ostiense che si pone l’obiettivo di contribuire alla diffusione della cultura dell’Open Innovation. Durante la due giorni si terranno oltre 30 appuntamenti tra workshop, inspiration session e training session che affronteranno temi come AI, Blockchain, VR e AR, 5G e IOT.

Dal palco centrale (Main Stage) si alterneranno ben 15 incontri con alcuni dei principali personaggi attivi nella promozione della Digital Innovation impegnati quotidianamente a disegnare i nuovi tratti dell’innovazione digitale e sociale. A dare il ritmo l’imprenditore romano Luca La Mesa, specializzato in strategie avanzate di social media. Code4Future darà spazio anche alla formazione in 4 aree di business (Customer Experience, Big Data & Analytics, Collaboration & Digital Workplace, Cyber Security & Data Cloud System) con incontri e tavole rotonde organizzati nelle sale Leonardo, World Wide Web e Neil Armstrong.

Nel 2019 ricorreranno i 500 anni dalla nascita di Leonardo, i 50 dall’allunaggio e i 30 anni dalla nascita del Web. Proprio a questi tre eventi cardine della storia dell’innovazione saranno dedicate le sale formazioni, affinché siano di buon auspicio per il mondo tecnologico in Italia e per le grandi sfide di oggi e di domani.

Entrando nello specifico, all’interno dell’area di formazione Customer Experience si analizzerà come la relazione cliente-azienda sia diventata oggi totalmente immersiva e aiuterà a proporre soluzioni distintive in cui l’Open Innovation gioca un ruolo cruciale.

Nell’area Big Data & Analytics, invece, si individueranno piattaforme, dati, processi utili per attivare e facilitare la trasformazione digitale. La formazione su Collaboration & Digital Workplace valuterà come stiano cambiando i paradigmi del lavoro, attraverso le piattaforme più innovative per la gestione dei team e dello smart working.

Infine, l’area di formazione dedicata a Cyber Security & Data Cloud System analizzerà i rischi concreti che corrono oggi le aziende e le soluzioni per mettere al sicuro i database che si appoggiano sempre più alle piattaforme cloud.

A Code4Future sarà presente anche l’area matching, sviluppata in collaborazione con Eni, uno spazio dedicato all’innovazione e pensato per facilitare il networking, il confronto e la raccolta di idee, progetti e profili. Tutte le startup potranno candidare il proprio progetto compilando il form e avere così la possibilità di accedere a questa speciale area dove le realtà più innovative entreranno in contatto con il team di Eni e con i community partner Connectia, Dock, Philmark, Open Italy, Rome Business School, Roma Startup, Seedble, Silicon Drinkabout Rome, Spremute Digitali, Startup Geeks e Trovabando per esplorare opportunità in un incontro one to one.

A Code4Future spazio anche per la sostenibilità: per la maggior parte degli allestimenti della manifestazione sono infatti stati adottati materiali in cartone riciclabile al posto del tradizionale forex, realizzati in collaborazione con Redbox e Rippotai.

PROGRAMMA MAIN STAGE

Venerdì 8 novembre

09:30 → 09:50 – Luca La Mesa

Apertura Lavori e Emerging Tech Landscape 10:00 → 10:20 – Davide Bottalico

Innovare in ambito Healthcare: opportunità e difficoltà nel processo di trasformazione digitale 10:30 → 10:50 – Barbara Gasperini

Innovazione e aziende 11.00 → 11.20 Lorenzo Barbieri

Microsoft in un mondo Open: come la cultura aziendale guida il cambiamento 11:30 → 12:00 – Gianluca Varisco

The bad, the ugly and the weird about IoT.

Una panoramica sulla sicurezza dei dispositivi IoT: opportunità e rischi 12:00 → 12:30 – Coffee break 12:30 → 14:00 – Round Table

Dove sta andando il mondo del lavoro? Enrico Ferro – Luca Furfaro

Valentina Marini – Enrico Martines

Gianluca Moretto – Sara Bertuccioli (Moderatore) 14:00 → 15:00 – Pausa pranzo 15:00 → 15:20 – Anna Testa

Digital Transformation e Open Innovation: il modello di Cisco Italia Innovation Exchange 15:30 → 15:50 – Gian Luca Comandini

Lo stato dell’arte sulla blockchain 16.00 → 16.20 – Michele Tornielli

Il processo di trasformazione tramite un nuovo approccio innovativo in Fincantieri 16:30 → 17:00 – Coffee Break 17:00 → 18:30 – Round Table

Come cambiano le logiche delle aziende con le opportunità Fintech? Marco Giapponese

Piervincenzo Russo Mariano Spalletti

Giulio Tremonti

Alessio Sgherza (Moderatore)

Sabato 9 novembre

09:30 → 09:50 – Luca Ruggeri

Un system thinker nel Paese dei Mostri Selvaggi 10:00 → 10:20 – Gianluca Santilli

Bikeconomy: pedalare generando 500 miliardi di economia sostenibile 10:30 → 10:50 – Daniel Tarozzi

Costruire un nuovo immaginario: il digital può salvare l’Italia dalla decadenza? 11:00 → 11:20 – Marta Ghiglioni

Il Fintech: cos’è e come cambia la vita di consumatori e imprese anche in Italia 11:30 → 11:50 – Emanuela Zaccone

Social media e mobile: le ali della digital transformation 12:00 → 12:30 – Coffee Break 12:30 → 14:00 – Round Table

Fotografia dell’ecosistema startup italiano Gianmarco Carnovale

Massimo Ciaglia Luciano De Propris

Alberto Fioravanti Luca Tesauro

Giovanni Tufani (Moderatore) 14:00 → 15:00 – Pausa pranzo 15:00 → 15:20 – Roberto Macina

In principio era la fila 15:30 → 15:50 – Valentino Megale

Beyond the walls: dagli spazi fisici agli ambienti virtuali

per il benessere mentale attraverso le tecnologie immersive 16:00 → 16:20 – Valentino Magliaro

La Scuola e l’Impresa per attivare il valore sociale 16:30 → 17:00 – Coffee Break

17:00 → 18:30 – Round Table

Ripensare il sistema Education Daniele Barca

Elisabetta Cassese

Carlo Messina

Mario Stancati

Giada Susca Valeria Bonilauri (Moderatore)

Code4Future è promosso da HTML.it, storico portale dedicato alle tematiche del coding e dello sviluppo editato dal Gruppo Triboo, insieme al business accelerator Seedble.

Repubblica e Mashable Italia sono Main Media Partner, CoinTelegraph e VGen sono media partner.

L’evento è realizzato in collaborazione con Eni.