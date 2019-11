Filippo Vendrame,

Kena Mobile è ufficialmente un brand di TIM. Come tutti sanno, l’operatore virtuale è sempre stato un’emanazione di TIM, nato per “aggredire” la fascia low cost del mercato della telefonia mobile in Italia. Formalmente, però, Kena Mobile era di Nòverca, società venduta a TIM nel 2016. Oltre che come operatore virtuale con il brand Kena Mobile, Nòverca operava pure come operatore virtuale ESP e ATR, cioè offrendo l’accesso alla rete ad altri operatori virtuali.

Tuttavia, con il passaggio a Vodafone di alcuni di questi operatori che usavano le SIM di Nòverca e con la chiusura degli altri, TIM ha deciso di inglobare direttamente la società al suo interno. In questo modo si andranno a snellire i processi aziendali. Un progetto che era già partito ad inizio anno e di cui si trovava traccia già nella presentazione dei dati finanziari del 2019.

Adesso, è stata approvata l’ufficialità di questa fusione interna che rende Kena Mobile un brand commerciale ufficiale di TIM. Cosa cambia per i clienti Kena Mobile? Assolutamente nulla, come meglio specificato anche all’interno del comunicato ufficiale del brand. Si noteranno solamente alcune piccole modifiche sul sito dell’operatore virtuale con i nuovi riferimenti legali.

Di seguito il completo comunicato ufficiale con tutti i dettagli dell’operazione.

A seguito della fusione per incorporazione di Noverca S.r.l. in TIM S.p.A., stipulata in data 31 ottobre 2019, ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento 2016/679/UE e disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003), si informa che il Titolare del Trattamento dei Dati Personali della clientela dei Servizi Kena Mobile è TIM S.p.A. e che le finalità e le modalità del trattamento, nonché le altre informazioni contenute nell’Informativa resa alla clientela relativa ai Servizi Kena restano invariate. È possibile consultare il testo completo e aggiornato dell’Informativa ai sensi della normativa sulla Protezione dei Dati Personali relativa ai Servizi Kena Mobile sul sito www.kenamobile.it, link Privacy, e sul sito www.telecomitalia.com link Privacy, o potrà essere richiesto contattando il numero 181 del Servizio Clienti Kena Mobile. Rimangono, inoltre, invariate tutte le altre Condizioni Economiche e Contrattuali relative ai Servizi Kena Mobile. Chiamando il 181 e nell’Area personale MyKena è sempre possibile verificare lo stato dei Servizi e delle Offerte attive sulle SIM Kena Mobile.