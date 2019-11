Kena Mobile, stop al costo delle SIM

Filippo Vendrame,

Kena Mobile ha deciso di eliminare il costo delle SIM, sia di quelle acquistate online che di quelle comprate nei negozi. Grazie a questa nuova promozione, gli interessati che intendono diventare clienti dell’operatore virtuale dovranno pagare un costo iniziale più basso rispetto a prima. Questo significa che si dovrà pagare solamente l’eventuale costo di attivazione ed una prima ricarica.

Un vantaggio non di poco conto che potrà essere sfruttato sino a che Kena Mobile non deciderà di rivedere questa sua scelta. Non è chiaro se l’eliminazione di questo costo sarà per sempre o solo per un dato periodo. Il portafoglio delle offerte di Kena Mobile è molto ricco e si compone di tariffe che includono traffico voce illimitato e traffico Internet sino a 70 GB. Sono presenti anche alcune speciali offerte operator attack dedicate a tutti coloro che effettueranno la portabilità del loro numero provenendo da specifici operatori.

Proprio in tal senso si ricorda Kena 5,99 Flash che prevede chiamate illimitate, SMS illimitati e 70 GB di traffico Internet. Il tutto a 5,99 euro al mese. Tariffa attivabile solamente da chi effettuerà la portabilità del proprio numero da Iliad, Fastweb Mobile e dagli altri operatori virtuali ad eccezione di Ho. Mobile, Rabona Mobile, Nextus e NoiTel.

Si ricorda, inoltre, che la velocità massima in 4G è limitata a 30 Mbps in Download e che Kena Mobile utilizza la rete dell’operatore TIM.

Tutte le offerte Kena Mobile non presentano costi nascosti ed è possibile disdire in ogni momento senza incorrere in alcuna penalità.

Tutte le informazioni tariffarie sono presenti all’interno del sito dell’operatore virtuale.