Mario Kart Tour, beta multiplayer a dicembre

È passato poco più di un mese dal debutto di Mario Kart Tour, versione mobile del celebre racing dedicato all’icona di Nintendo. Sono stati tantissimi gli utenti che, smartphone alla mano, hanno scaricato immediatamente il titolo (che ha raggiunto i 20 milioni di download in ventiquattr’ore) per immergersi in gare mozzafiato e senza regole. Al momento è possibile cimentarsi solo in partite in singolo, affrontando una buona CPU per completare diversi obiettivi, ma la modalità multiplayer pare non tarderà ad arrivare: Nintendo ha infatti annunciato di volerla lanciare in versione beta il prossimo dicembre, ma con una precisazione.

La modalità multiplayer potrà essere testata solo dagli utenti che spendono 4,99 dollari al mese per il Gold Pass di Mario Kart Tour. Si tratta di una specie di abbonamento premium che permette di sbloccare la modalità 200cc e avere una serie di chicche in esclusiva. Come gli utenti ormai ben sapranno, nonostante Mario Kart Tour sia un gioco mobile gratuito, offre ovviamente agli sviluppatori la possibilità di guadagnare soldi in altri modi.

Nintendo non ha fornito ulteriori dettagli in merito al multiplayer, ma ha dichiarato che presto tornerà ad aggiornare gli utenti. La speranza è che, quando la modalità verrà distribuita dopo il test, sarà resa disponibile per tutti. Il gioco, ricordiamo, è disponibile sia per dispositivi Android e iOS. Dopo appena una settimana dal lancio, aveva superato la soglia dei 90 milioni di download, nonostante alcune critiche emerse sulle piattaforme social nei primi giorni di disponibilità: in particolare, gli utenti si sarebbero lamentati della difficoltà di guidare con controlli touchscreen e non è da escludere che tornino a riversarsi su Twitter qualora la società di Kyoto non rendesse disponibile la modalità multigiocatore a tutti.