Nokia 7.2 e Nokia 800 Tough disponibili in Italia

Luca Colantuoni,

HMD Global ha annunciato l’arrivo in Italia dei Nokia 7.2 e Nokia 800 Tough, ovvero lo smartphone di fascia media e il feature phone presentati all’IFA 2019 di Berlino. Entrambi possiedono caratteristiche molto interessanti, come il PureDisplay HDR10 del Nokia 7.2 e l’estrema resistenza alle avverse condizioni ambientali del Nokia 800 Tough.

Nokia 7.2

Il Nokia 7.2 ha un design simile al Nokia 6.2, quindi c’è il nuovo modulo fotografico di forma circolare con tre lenti Zeiss e il flash dual LED. Per la fotocamera principale è stato scelto un sensore Sony IMX586 da 48 megapixel, abbinato ad un obiettivo standard (f/1.79), che sfrutta la tecnologia Quad Pixel per catturare immagini più nitide in condizioni di scarsa illuminazione. Ci sono poi una fotocamera da 8 megapixel con obiettivo grandangolare (f/2.2) e una terza fotocamera da 5 megapixel per l’effetto bokeh.

Lo smartphone è realizzato con un composito polimerico, materiale più resistente del policarbonato e più leggero dell’alluminio. La cover è in vetro satinato. Lo schermo da 6,3 pollici ha una risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel) e un notch a goccia che ospita la fotocamera frontale da 20 megapixel.

La dotazione hardware comprende inoltre il processore octa core Snapdragon 660, 6 GB di RAM, 128 GB di storage, slot microSD, moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, NFC e LTE (dual SIM), radio FM, lettore di impronte digitali sul retro, porta USB Type-C, jack audio da 3,5 millimetri, pulsante per Google Assistant e LED di notifica. La batteria ha una capacità di 3.500 mAh. Il sistema operativo è Android 9 Pie in versione stock. Due i colori disponibili: verde e nero. Il prezzo è 379,00 euro.

Nokia 800 Tough

Il Nokia 800 Tough è un feature phone molto particolare. Può infatti resistere all’acqua per 30 minuti fino ad una profondità di 1,5 metri, a temperature estreme, polvere, sabbia, graffi e cadute da 1,8 metri, come testimoniano le certificazioni IP68 e MIL-STD-810G. Il telefono rugged ha uno schermo QVGA da 2,4 pollici, processore Snapdragon 205, 512 MB di RAM, 4 GB di storage, slot microSD, fotocamera da 2 megapixel con flash, moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS e LTE, porta micro USB, jack audio, pulsante Google Assistant e batteria da 2.100 mAh.

Il sistema operativo è KaiOS, quindi è possibile installare app popolari come WhatsApp, Facebook e Google Maps. Altre app possono essere scaricate dallo store dedicato. Il feature phone è disponibile nelle colorazioni Black Steel e Desert Sand ad un prezzo di 129,00 euro.