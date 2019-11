Fossil Hybrid HR, orologio con anima smart

Filippo Vendrame,

Fossil ha annunciato il lancio della nuova linea di smartwatch ibridi: Hybrid HR (cinque varianti tutte con cassa da 42mm). Trattasi di orologi apparentemente tradizionali ma che nascondono, dentro, un’anima smart. Fossil Hybrid HR offre agli utenti un costante colpo d’occhio sugli aggiornamenti della loro giornata grazie al display integrato, senza, però, rinunciare al look classico di un orologio tradizionale con lancette meccaniche integrate.

Tra le funzionalità smart di Fossil Hybrid HR si menzionano: anteprime di chiamate e messaggi, monitoraggio di battito cardiaco e allenamenti, meteo in tempo reale e tanto altro. Tutto questo, senza mai avere timore della durata della batteria. Fossil dichiara più di due settimane di autonomia con una singola carica. Questi smartwatch ibridi dispongono di un design innovativo che fonde alla perfezione il mondo classico con la tecnologia. Questi orologi comunicano via Bluetooth con gli smartphone iOS ed Android su cui deve essere installata l’app Fossil Smartwatches che consente di visualizzare metriche di attività e sonno approfondite, impostare funzionalità sullo schermo, monitorare gli obiettivi di fitness, personalizzare il quadrante, filtrare le notifiche in arrivo sullo smartphone e altro ancora.

Tutti gli smartwatch di questa famiglia offrono opzioni di personalizzazione, tra cui cinturini e bracciali intercambiabili in pelle, silicone e acciaio. Prezzi da 199 euro. Gli orologi sono già in vendita all’interno dell’eShop di Fossil.

Di seguito il completo elenco delle funzionalità dei nuovi Fossil Hybrid HR.

compatibilità con iPhone 5/ iOS10+ e AndroidTM OS 5.0+;

più di 2 settimane di durata della batteria (a seconda dell’utilizzo);

monitoraggio dell’attività e del sonno;

monitoraggio obiettivi personalizzato;

sensore del battito cardiaco integrato;

varie modalità di allenamento;

impostazione automatica dell’ora;

secondo fuso orario;

gestione musica;

notifiche e avvisi delle app;

meteo in tempo reale;

sveglia;

timer;

cronometro;

chiamate al tuo telefono;

luce anteriore per scarsa visibilità;

resistente all’acqua a 3ATM;

accelerometro;

ricarica rapida (in 60 minuti al 100%);

connettività Bluetooth.