NASA, Boeing propone il suo lander per la Luna

Matteo Tontini,

La NASA ha intenzione di riportare l’uomo sulla luna con il programma Artemis e Boeing vorrebbe creare uno dei lander che saranno utilizzati durante la missione. La compagnia aerospaziale avrebbe presentato infatti la proposta per un Human Lander System (HLS) integrato, progettato per essere “la via più rapida” per raggiungere la superficie lunare.

La NASA intende mandare un equipaggio sulla Luna in una capsula di Orion, alloggiata in cima a un razzo SLS. Dopo che la capsula attraccherà al Lunar Gateway, una stazione spaziale che l’agenzia posizionerà nell’orbita lunare, gli astronauti si trasferiranno su un lander che li porterebbe sulla superficie del nostro satellite naturale. Boeing afferma che l’HLS può attraccare al Gateway o direttamente alla capsula Orion, per portare gli astronauti sulla Luna più rapidamente.

La NASA ha accettato proposte da società aerospaziali private e dovrebbe sceglierne almeno due entro gennaio del prossimo anno, affinché sviluppino i mezzi necessari per il programma Artemis. Blue Origin ha annunciato la propria versione di un lander chiamato Blue Moon – che svilupperà in collaborazione con Lockheed Martin, Northrop Grumman e Draper.

Intanto la nota agenzia spaziale statunitense ha chiesto più Soyuz alla Russia e ha presentato nelle scorse settimane le due tute spaziali che l’equipaggio indosserà per il ritorno sulla Luna: una di queste, che è più ingombrante e penalizza non poco gli astronauti nei movimenti, servirà per eseguire le operazioni all’aperto; l’altra sarà invece sfruttata per il viaggio da e verso il satellite. La NASA prevede di riportare l’uomo sulla superficie lunare entro il 2024, un traguardo piuttosto ambizioso e importante per la storia dell’esplorazione spaziale; dopodiché, l’obiettivo sarà raggiungere Marte entro il 2033.