Luca Colantuoni,

Insieme al Redmi Note 8T, il produttore cinese ha presentato il Mi Note 10, versione internazionale del Mi CC9 Pro. Design e specifiche sono quindi le stesse. Probabilmente l’unica differenza è il supporto per le reti telefoniche occidentali. Il Mi Note 10 è il primo smartphone al mondo con fotocamera da 108 megapixel.

Il comparto fotografico è dunque il punto di forza del dispositivo. Secondo gli esperti di DxOMark, il Mi CC9 Pro è il miglior camera phone del momento (a pari merito con lo Huawei Mate 30 Pro). Il Mi Note 10 dovrebbe scattare foto simili se il software non è cambiato, ma per una conferma è necessario attendere la prova sul campo. il sensore principale è un Samsung ISOCELL Bright HMX da 1/1.33″ e 108 megapixel, abbinato ad un obiettivo con apertura f/1.69. Ci sono poi due teleobiettivi da 12 e 5 megapixel con zoom ottico 2x e ibrido 10x, una fotocamera da 20 megapixel con ottica ultra grandangolare e una fotocamera da 2 megapixel per le macro.

La fotocamera frontale ha un sensore da 32 megapixel. Lo schermo Arc AMOLED da 6,47 pollici, protetto dal Gorilla Glass 5, ha una risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel). Il termine Arc indica la curvatura laterale (dual edge). Sotto il display c’è il lettore di impronte digitali con un ampia aerea di riconoscimento. La cover è in vetro 3D Gorilla Glass 5 (colori Midnight Black, Aurora Green e Glacier White).

La dotazione hardware comprende inoltre il processore octa core Snapdragon 730G, 6/8 GB di RAM LPDDR4x, 128/256 GB di storage UFS 2.1, moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE (dual SIM), jack audio da 3,5 millimetri, porta USB Type-C, emettitore ad infrarossi e batteria da 5.260 mAh con supporto alla ricarica rapida da 30 Watt (100% in 65 minuti). Il sistema operativo è Android 9 Pie con la nuova interfaccia MIUI 11.

Il Mi Note 10 con 6 GB di RAM e 128 GB di storage sarà disponibile in Italia dal 15 novembre ad un prezzo di 599,90 euro.