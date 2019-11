Xiaomi Mi CC9 Pro, ottimo camera phone

Luca Colantuoni,

Xiaomi ha annunciato l’atteso Mi CC9 Pro che arriverà in Italia con il nome Mi Note 10. Il punto di forza dello smartphone è senza dubbio rappresentato dalle cinque fotocamere posteriori. Secondo gli esperti di DxOMark, il Mi CC9 Pro è attualmente il miglior camera phone sul mercato, a pari merito con lo Huawei Mate 30 Pro.

Il modulo fotografico posteriore include il sensore Samsung ISOCELL Bright HMX da 108 megapixel abbinato ad un obiettivo con apertura f/1.69. Grazie alla tecnologia Tetracell è possibile ottenere scatti più nitidi in condizioni di scarsa illuminazione. Xiaomi ha scelto poi due teleobiettivi (12 e 8 megapixel) con due differenti lunghezze focali e zoom ottico 2x/5x, ibrido 10x e digitale 50x. La fotocamera da 20 megapixel ha invece un’ottica ultra grandangolare.

Infine c’è una fotocamera da 2 megapixel per le macro da una distanza di 1,5 centimetri. Alla destra del modulo ci sono due flash dual LED che offrono diverse intensità di luce (soft e hard). Secondo gli esperti di DxOMark, il Mi CC9 Pro permette di scattare foto e registrare video quasi perfetti in qualsiasi situazione. Ecco perché è stato assegnato il punteggio di 121, lo stesso dello Huawei Mate 30 Pro, che posiziona lo smartphone di Xiaomi in vetta alla classifica.

Il Mi CC9 Pro ha uno schermo AMOLED da 6,47 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel) e un notch a goccia che ospita la fotocamera frontale da 32 megapixel. La dotazione hardware comprende il processore octa core Snapdragon 730G, 6/8 GB di RAM LPDDR4x e 128/256 GB di storage UFS 2.1. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE (dual SIM).

Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali in-display, la porta USB Type-C, il jack audio da 3,5 millimetri e la batteria da 5.260 mAh con supporto alla ricarica rapida da 30 Watt (100% in 65 minuti). Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia MIUI 11. Tre i colori disponibili: Midnight Black, Aurora Green e Snow Aurora, I prezzi sono 2.799 yuan (6GB+128GB), 3.099 yuan (8GB+128GB) e 3.499 yuan (8GB+256GB), corrispondenti a circa 360, 400 e 450 euro.