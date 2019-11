Kena Mobile aggiunge 20 GB a Kena 13,99

Filippo Vendrame,

Kena Mobile mette mano al suo listino e migliora la sua offerta Kena 13,99. L’operatore virtuale ha, infatti, aggiunto ben 20 GB di traffico dati al bundle della tariffa, senza aumentare il suo costo. Questo significa che Kena 13,99 propone, adesso, chiamate illimitate, SMS illimitati e ben 70 GB di traffico Internet 4G. Il tutto al prezzo di 13,99 euro al mese.

La buona notizia è doppia perché questa novità riguarderà anche i già clienti che saranno rimodulati in positivo ricevendo questo bonus di traffico mensile. Questo aggiornamento tariffario sarà attivo a partire dal prossimo rinnovo della tariffa. In un momento in cui molti operatori rimodulano in negativo le loro offerte tariffarie, questa è sicuramente una piacevole novità. Kena 13,99, si ricorda, può essere attivata da tutti i nuovi clienti Kena Mobile, anche senza portabilità. Non sono previsti costi di attivazione e nemmeno per l’acquisto della SIM.

L’offerta si rinnova automaticamente ogni mese se il credito sulla SIM è sufficiente a coprire il costo di rinnovo. Il traffico voce e gli SMS possono essere utilizzati anche in roaming all’interno dell’Unione Europea. Per quanto riguarda il traffico dati, si potranno utilizzare, in Europa, 6 GB. In caso di esaurimento del traffico dati a disposizione, la navigazione si bloccherà sino al rinnovo successivo.

Si può comunque verificare l’attivazione dell’offerta, i successivi rinnovi, la disponibilità dei servizi inclusi e il traffico residuo scaricando l’App Kena Mobile o accedendo all’Area Clienti MyKena sul sito www.kenamobile.it o chiamando il numero gratuito 40181.

La velocità massima in 4G è di 30 Mbps. Si ricorda, infine, che Kena Mobile si appoggia alla rete di TIM per offrire i suoi servizi voce e dati.