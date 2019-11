Ho. Mobile: chiamate e SMS illimitati e 70 Giga

Filippo Vendrame,

Ho. Mobile ha lanciato una nuova offerta operator attack per tutti coloro che acquistano una nuova SIM effettuando la portabilità del loro numero da Iliad e da alcuni operatori virtuali come Fastweb Mobile, PosteMobile, CoopVoce, Digitel, Foll-In, Green Telecomunicazioni, LycaMobile, NT Mobile, NV Mobile, NoiTel, Optima Mobile, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile, Welcome Italia, BT Italia, Digi Mobile e Withu.

Nello specifico, Ho. Mobile propone chiamate illimitate, SMS illimitati e ben 70 GB di traffico dati 4G al prezzo di 5,99 euro al mese. Sostanzialmente, si tratta dell’offerta precedente con quantitativo di traffico Internet superiore a disposizione. Costo di attivazione di 3,99 euro. La portabilità deve essere effettuata entro 15 giorni dall’attivazione della SIM, altrimenti i nuovi clienti perderanno lo sconto e l’offerta si rinnoverà a 12,99 euro al mese. Terminato il traffico dati a disposizione, la navigazione si interromperà sino al rinnovo successivo. In Europa, si potranno usare 4,8 GB.

Rimangono invariate tutte le altre caratteristiche che hanno sempre contraddistinto l’operatore virtuale di Vodafone. Compresi all’interno della nuova tariffa l’opzione hotspot, il servizio SMS ho. chiamato, l’avviso di chiamata e il blocco dei servizi digitali a pagamento come oroscopi, suonerie e SMS bancari. Anche i numeri a pagamento 199, 144, 166 e 899 sono disabilitati come in tutte le sue precedenti offerte tariffarie.

Si ricorda che la velocità massima in 4G è di 30 Mbps. Trattandosi di un operatore virtuale su rete Vodafone, Ho. Mobile sfrutterà quella rete per offrire i suoi servizi voce e dati.

Maggiori informazioni sull’offerta e sulle modalità di attivazione direttamente all’interno del sito ufficiale di Ho. Mobile.