Un Mac Pro appare a casa di Calvin Harris

Marco Grigis,

Il rilascio di Mac Pro, il nuovo desktop modulare di Apple, potrebbe ormai essere imminente. Il device professionale, presentato nel corso dell’ultima WWDC, è infatti apparso nello studio del famoso DJ e produttore Calvin Harris. Un’indicazione, quest’ultima, dell’imminente release nei negozi?

Così come già accennato, Apple ha presentato il nuovo Mac Pro la scorsa estate: a differenza del suo predecessore cilindrico, questa edizione risulta completamente modulare, affinché gli utenti possano personalizzarla secondo le loro esigenze. Nonostante l’annuncio di una disponibilità in autunno, Apple non ha ancora ufficialmente confermato una precisa data per l’acquisto in negozio oppure sulla versione online di Apple Store.

Nel corso del weekend, Calvin Harris ha approfittato di una Storia Instagram per mostrare il suo studio ai fan, il luogo dove compone gran parte della sua musica. In modo probabilmente involontario, il DJ ha inquadrato velocemente un nuovo Mac Pro, già a sua disposizione e pienamente operativo nello studio.

Il fatto non stupisce, in realtà, poiché Apple è solita fornire alcuni dei suoi dispositivi a personaggi famosi, esperti e tecnici prima della loro effettiva disponibilità in negozio, per vagliarne le funzionalità. E considerato come Mac Pro sia un prodotto specificatamente orientato alla produzione di musica e di video ad altissima risoluzione – la demo alla WWDC aveva confermato la possibilità di gestire centinaia di tracce simultanee su Logic Pro, senza rallentamenti di sorta – non stupisce che il gruppo di Cupertino abbia deciso di coinvolgere alcuni DJ.

Il nuovo Mac Pro, un desktop professionale che sarà offerto a 5.999 dollari, è abbinato anche al nuovo XDR Pro Display, lo schermo 6K dotato di una resa del colore e del contrasto davvero unica sul mercato. Grazie al suo speciale stand – quest’ultimo proposto a ben 999 dollari – lo schermo può essere orientato a 360 gradi e inclinato in qualsiasi direzione.