Twitter suggerirà quale emoji usare nelle risposte

Matteo Tontini,

Twitter è una piattaforma che testa continuamente nuove funzionalità per migliorare l’esperienza degli utenti: secondo quanto dichiarato da David Gasca, Group Product Manager della società, il social dell’uccellino permetterà presto di aggiungere un’emoji ai retweet, consentendo agli utenti di citare i cinguettii senza utilizzare il campo testo.

In questo modo, spera la società, si potrebbero limitare le citazioni a scopo di flame e dare agli utenti un’alternativa per evitare di far polemica. Inoltre, Twitter suggerirà alle persone quale emoji utilizzare nelle risposte: nel caso in cui se ne scegliesse una negativa, il social chiederà automaticamente all’utente “Perché non sei d’accordo?”, nella speranza di farlo riflettere prima di esprimere un concetto sbagliato o che potrebbe alimentare il flame. Come se non bastasse Dantley Davis, ovvero il responsabile del design e della ricerca dell’intera piattaforma, ha elencato in un cinguettio alcune delle funzionalità che verranno probabilmente introdotte nel 2020.

Features that I’m looking forward to in 2020. – Remove me from this conversation

– Don’t allow RT of this tweet

– Don’t allow people to @mention me without my permission

– Remove this @mention from this conversation

– Tweet this only to: hashtag, interest, or these friends — Dantley (@dantley) November 5, 2019

Come si può notare dal cinguettio riportato qui sopra, Twitter mira a una politica pacifica sulla piattaforma: la possibilità di rimuoversi da una conversazione, di non permettere il retweet di un proprio post e non consentire agli altri utenti di farsi menzionare senza permesso, sono tutte feature che permettono alle persone di proteggersi ed evitano di alimentare dispute. Al momento non è chiaro, tuttavia, quando saranno rese disponibili al pubblico. Va inoltre sottolineato che già dal 13 novembre dovrebbe fare capolino la funzione Argomento, che consente di scegliere tra oltre 300 argomenti, come sport, intrattenimento e gaming, per leggere tweet relativi alle proprie preferenze. Sebbene il social già suggerisca quali persone seguire, in questo modo gli utenti potranno concentrarsi esclusivamente su coloro che hanno gusti simili ai propri.