Twitter, la funzione Argomento dal 13 novembre

Matteo Tontini,

Twitter darà presto ai suoi utenti la possibilità di seguire interi argomenti anziché singoli profili. Una funzionalità in fase di test già da diversi mesi, che il social network renderà disponibile in tutto il mondo dal 13 novembre.

Battezzata Topic (presumibilmente sarà tradotta Argomento in italiano), la funzione permetterà di scegliere tra oltre 300 argomenti, come sport, intrattenimento e gaming, per leggere tweet relativi alle proprie preferenze. È sicuramente un’ottima opzione per coloro che vorrebbero seguire nuovi utenti con gusti simili ai propri. Secondo quanto dichiarato da Rob Bishop di Twitter, i futuri update aggiungeranno più argomenti; la funzionalità si annette a una serie di altre che sono state testate negli ultimi tempi (ma di cui ancora non si ha la certezza che saranno approvate).

È troppo presto per dire se la funzione Topic sarà efficace o meno, ma è potenzialmente utile per attirare e intrattenere i nuovi iscritti. Sebbene Twitter suggerisca agli utenti chi seguire, può essere un ambiente un po’ dispersivo agli inizi. In questo modo, invece, le persone appena registrate avranno la possibilità di riempire rapidamente il proprio feed con tweet utili, e ciò potrebbe incoraggiarli a rimanere sulla piattaforma.

La società pare che voglia inoltre consentire una “trasmissione ristretta” dei tweet a persone che seguono un determinato argomento, ma è probabile che ci vorrà un bel po’ di tempo prima di poterlo fare. Per esempio, gli utenti potrebbero avere la possibilità di discutere della città in cui vivono, ma solo con persone che stanno seguendo quell’argomento.

Di recente, il social dell’uccellino ha risolto un fastidioso problema che affliggeva la timeline degli utenti iOS: chiunque utilizzi l’app per iPhone e iPad, può dirigersi sull’App Store e scaricare l’ultima versione (si tratta della v8.1.5).