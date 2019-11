Facebook per iOS, addio alle notifiche fastidiose

Luca Colantuoni,

Facebook ha annunciato l’arrivo di una novità che renderà sicuramente più piacevole l’uso delle app iOS e Android. Gli utenti potranno personalizzare la barra di navigazione, scegliendo le schede da mostrare e disattivando le fastidiose notifiche. La funzionalità, denominata Shortcut Bar Settings, è già disponibile su iOS, ma arriverà anche su Android nel corso delle prossime settimane.

L’azienda di Menlo Park ha aggiunto diverse funzionalità nel corso degli anni, molte delle quali sono accessibili dalla barra di navigazione nella parte inferiore (iOS) o superiore (Android) dello schermo. Ogni icona ha i cosiddetti “notification dots”, ovvero i piccoli pallini di colore rosso con il numero di notifiche ricevute. Facebook permette ora di personalizzare la barra di navigazione, in modo da lasciare solo le icone delle funzionalità più utilizzate. L’obiettivo è semplificare l’interazione con le funzionalità preferite e quindi di convincere gli utenti ad usare più spesso le app mobile.

La personalizzazione della “shortcut bar” è molto semplice. Basta toccare e mantenere premuto il dito sull’icona per far apparire un menu con le opzioni per rimuovere l’icona dalla barra di navigazione oppure disattivare la visualizzazione dei pallini delle notifiche. L’opzione è anche presente nelle impostazioni dell’app (la scheda con le tre linee orizzontali). Non è possibile disattivare completamente le notifiche né rimuovere l’icona delle notifiche (il campanello) e l’icona Home (la casetta).

Un portavoce di Facebook ha dichiarato che gli utenti cercano un maggiore “benessere digitale”. L’eccessivo numero di funzionalità e notifiche allontana le persone dal social network. Simili modifiche sono state già disponibili su Instagram e presto verrà anche introdotto il raggruppamento degli account.