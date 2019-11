Netflix saluta le vecchie TV Samsung: il motivo

Matteo Tontini,

Netflix ha di recente mandato messaggi ai possessori di vecchi televisori per comunicargli l’interruzione del servizio che avverrà nelle prossime settimane. Adesso, la società ha fornito maggiori dettagli sul motivo per cui ciò sta accadendo.

Per essere più precisi, il colosso dello streaming smetterà di funzionare su alcuni dispositivi Roku e vecchie smart TV Samsung e Vizio a partire da dicembre. Sulla pagina per il supporto, Netflix afferma che gli utenti interessati inizieranno a vedere messaggi di errore relativi allo stop del servizio, limitandosi a incolpare “limiti tecnici” non meglio specificati. Un portavoce dell’azienda, tuttavia, avrebbe spiegato che il problema affligge i dispositivi con il sistema Windows Media DRM: dal 2010, infatti, Netflix starebbe usando Microsoft PlayReady, quindi tutti gli apparecchi che non sono in grado di eseguire l’upgrade non saranno più supportati.

Molti dei televisori interessati hanno tra gli otto e i dieci anni, dunque il vecchio hardware non può stare al passo del nuovo software. Il portavoce del noto servizio streaming ha così dichiarato:

Abbiamo fornito a tutti i membri interessati ulteriori informazioni sui dispositivi alternativi che supportiamo, affinché possano continuare a godere di Netflix senza interruzioni.

Chiunque non sia propenso ad acquistare una nuova smart TV, potrebbe ovviare al problema comprando un set-top box, come Fire TV Stick (giusto per fare un esempio). La società ha aggiunto che Netflix “continuerà a funzionare senza problemi su altre Smart TV VIZIO con VIZIO Internet Apps Plus (V.I.A. Plus) e SmartCast TV/Display, così come sui modelli più nuovi di televisori Samsung (successivi al 2011)”. Quando si acquista una smart TV, d’altro canto, bisogna mettere in conto che con il passare degli anni potrebbe perdere il supporto di alcune applicazioni disponibili a lancio.