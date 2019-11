Nikon Sconto in Cassa: tanti sconti per Natale

Filippo Vendrame,

Per gli appassionati di fotografia arriva da Nikon un’iniziativa molto ghiotta che può risultare molto utile in vista del Natale. La promozione si chiama “Sconto in cassa” e permette di risparmiare sull’acquisto di numerosissime macchine fotografiche e ottiche Nikon. Iniziativa valida sino al prossimo 15 di gennaio 2020. Entrando più nello specifico, grazie alla campagna NIKON Instant Saving di Sconto in Cassa dedicata a Nikon Reflex, Nikon Z (inclusa la nuova Z 50), obiettivi NIKKOR e COOLPIX è possibile ottenere uno sconto immediato in fase di acquisto di uno dei prodotti rientranti nella promozione.

Il meccanismo di questa promozione è molto semplice. Gli interessati non dovranno fare altro che acquistare una nuova fotocamera o un nuovo obiettivo tra quelli inclusi nella promozione per poter godere immediatamente alla cassa di uno sconto variabile a seconda del prodotto acquistato. Per usufruire di questa straordinaria opportunità bisogna semplicemente recarsi presso un rivenditore autorizzato Nikon aderente all’iniziativa, dove è possibile ottenere fino a 400 euro di rimborso immediato.

Da prestare attenzione che la promozione è valida solamente per i prodotti nuovi Nikon Ufficiali Italia (ovvero contraddistinti dal bollino di garanzia Nital VIP) acquistabili presso i rivenditori autorizzati italiani Nikon e sullo Store Ufficiale www.nikonstore.it.

Tra i prodotti promozionati si mettono in evidenza, con i relativi sconti:

Nikon Z50 + NIKKOR Z DX 16-50 VR + 50-250 VR + SD 64GB Pro 667x: sconto in cassa di 150 Euro

Nikon Z6 + NIKKOR Z 24-70mm f/4 S: sconto in cassa di 400 Euro

Nikon Z7 + NIKKOR Z 24-70mm f/4 S: sconto in cassa di 400 Euro

Nikon D850 Body: sconto in cassa di 200 Euro

Nikon D5600 AF-P DX 18-55 VR + SD 16 GB Lexar: sconto in cassa di 100 Euro

Nikon D3500 AF-P DX 18-55 f/3.5-5 G VR + SD 16 GB Lexar: sconto in cassa di 100 Euro

Nikon Coolpix P1000: sconto in cassa di 100 Euro