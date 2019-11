Motorola annuncia il Razr pieghevole

Luca Colantuoni,

Motorola riporta sul mercato il suo famoso telefono a conchiglia, ma la versione 2019 del Razr è uno smartphone pieghevole con schermo OLED flessibile. Il dispositivo del produttore statunitense conserva le ridotte dimensioni del suo antenato, quindi non si trasforma in tablet quando viene aperto, come avviene per il Galaxy Fold.

Il flip phone pieghevole di Motorola è molto compatto. Le dimensioni sono 72x94x14 millimetri (chiuso) e 72x172x6,9 millimetri (aperto). Il peso è 205 grammi. Nella sporgenza inferiore ci sono il lettore di impronte digitali e la porta USB Type-C. Lo schermo pOLED Flex View ha una diagonale di 6,2 pollici e una risoluzione di 2142×876 pixel. Il rapporto di aspetto è circa 21:9 (Cinemavision). Nella parte superiore c’è un notch che ospita la capsula auricolare e la fotocamera frontale da 5 megapixel. Il display esterno gOLED Quick View da 2,7 pollici (800×600 pixel) mostra ora, data e notifiche.

Invece di una singola cerniera, Motorola ha utilizzato due cerniere più piccole e una serie di piastre scorrevoli per ottenere una maggiore stabilità. La piega in corrispondenza della cerniera è quasi invisibile. I lati dello schermo sono protetti da un frame in acciaio inossidabile che impedisce l’ingresso di detriti.

La dotazione hardware comprende il processore octa core Snapdragon 710, 6 GB di RAM, 128 GB di storage, fotocamera posteriore da 16 megapixel con flash dual LED, altoparlante, quattro microfoni, moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE. La batteria ha una capacità di 2.510 mAh e supporta la ricarica rapida da 15 Watt (TurboPower). Il sistema operativo è Android 9 Pie in versione quasi stock.

Il Motorola Razr pieghevole (colore Noir Black) sarà disponibile negli Stati Uniti da gennaio tramite l’operatore Verizon. Le prenotazioni per il mercato italiano inizieranno il 4 dicembre. Il prezzo è 1.599 euro.