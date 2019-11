3 Italia: arriva l’offerta di Natale

Filippo Vendrame,

3 Italia mette mano al suo listino consumer ed inizia a lanciare le prime offerte natalizie. A partire da oggi arriva la promozione 3 Xmas Edition che sarà valida sino al prossimo 5 gennaio 2020. Nello specifico, tutti coloro che acquisteranno un nuovo smartphone Xiaomi tra quelli a listino, riceveranno in regalo un Mi Smart Band 4. Ma la promozione non si esaurisce qui perché registrando lo smartphone preso in abbinamento con un’offerta dell’operatore presso il sito www.trexmasedition.it, i clienti 3 Italia, brand Wind Tre, riceveranno un buono sconto di 34,99 euro che si potrà spendere entro il 31 gennaio 2019 su Mi.com.

Altra novità natalizia l’offerta All-in Power Xmas Edition. Trattasi di una speciale tariffa che prevede chiamate illimitate, SMS illimitati e ben 100 GB di traffico dati. Il tutto al prezzo di 11,99 euro al mese. Valida sia per i nuovi che per i già clienti dell’operatore. All-in Power Xmas Edition prevede l’addebito su carta di credito o conto corrente. Inoltre, è disponibile solo con la rateizzazione di uno nuovo smartphone. Vincolo contrattuale di 30 mesi. Costo di attivazione per i nuovi clienti di 6,99 euro invece di 55,99 euro se non si recede. Prevista l’opzione Giga Bank. Il traffico non utilizzato nel mese potrà essere consumato in quello successivo.

Tra le ulteriori novità di 3 Italia, l’arrivo del WI-FI WebCube 4G+ all’interno dell’offerta dati 3Cube XL. Dispositivo abbinabile con anticipo zero. WI-FI WebCube 4G+ è disponile anche con Super Internet 60GB ma con anticipo di 9,99 euro.

In tutti i piani tariffari sottoscritti dal primo aprile 2019, l’opzione LTE è attiva di default gratuitamente. Per tutti gli altri costa 1 euro al mese. Maggiori informazioni direttamente sul sito dell’operatore.